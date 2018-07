Guía de mitos clásicos para problemas modernos

Actualizado 26/01/2011 14:52:44 CET

El autor Luis Antonio de Villena ha recuperado gran parte de la mitología clásica en su nuevo libro, un diccionario destinado a entretener a los lectores y a divulgar la imaginería grecolatina, vinculada, de manera esencial, con la cultura de Occidente.

En declaraciones a Europa Press, el escritor, que publica el libro 'Diccionario de mitos clásicos para uso de modernos' (Gredos), ha subrayado las concomitancias de estas imágenes con actores, políticos o deportistas, en un juego que, en ocasiones, pasa desapercibido.

"Algunos políticos podrían ser como Caronte, el barquero, que concede el olvido. Las almas que llegan al Hades [los infiernos] lo olvidan todo. A veces, algunos políticos pretenden que nos olvidemos todo lo anterior, de su historia, de dónde vienen", ha explicado.

Según el autor, muchos dirigentes también se parecen a las sirenas, las aves con cara de mujer que atraían con su canto a los navegantes para hundir sus barcos y servirse de sus cuerpos. "Pareceríamos crueles si los comparásemos con las arpías", ha dicho.

MITOS CLÁSICOS PARA MODERNOS

El diccionario, que repasa gran parte de la tradición clásica, se muestra como una obra erudita, pero amena, que bucea en la esencia de los personajes míticos con especial inclinación por dioses olímpicos como Zeus y Apolo o héroes semidivinos como Aquiles y Heracles.

"He escogido los mitos que más me gustaban y con una lectura más cercana a la actualidad. Antes formaban parte de la cultura media, pero con la decadencia de los planes de estudio se olvidan. No puedes entrar en la cultura occidental sin la mitología", ha indicado.

Por ello, el autor, licenciado en Filología Románica y Clásica en la UCM, ha elaborado una guía a medio camino entre el conocimiento superficial de los mitos y sus representaciones en la "alta cultura", para servir de trampolín a los interesados en Júpiter y compañía.

"La mitología clásica tiene que ver con muchas cosas que se han utilizado en la cultura moderna, como el mito de Narciso. La cultura actual es fundamentalmente narcisista, según Freud, que usó muchos nombres míticos en sus estudios, como el de Edipo", ha asegurado.

En su opinión, estas resonancias reverberan en celebridades como la 'ninfa' Kate Moss y el 'narciso' Cristiano Ronaldo, o en la iconografía homosexual a través de seres míticos como Apolo, Hylas, Jacinto y Ganímedes o personajes históricos como Alejandro Magno.

"Todo esta influencia se ve desde el Renacimiento hasta el siglo XX. Aunque uno no esté interesado en la literatura clásica, todos esos mitos han formado parte de la literatura occidental desde el Renacimiento. Todo esta lleno de referencias", ha concluido el autor.