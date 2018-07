'La kamikaze' muestra las cloacas de la guerra de Afganistán

Actualizado 31/03/2012 15:11:39 CET

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

"La primera vez que pisé Kabul, pensé que era una ciudad sumergida en el polvo, la angustia y el ahogo. Pero me gustó tanto que, en vez de quedarme una semana, como tenía previsto, la cosa se alargó dos meses", explica Yulia, protagonista de 'La Kamizake', una novela escrita por la periodista Mayte Carrasco.

Narrada con estilo cinematográfico, 'La kamikaze' (Temas de hoy) nos muestra con crudeza las cloacas de la guerra de Afganistán a través de un personaje comprometido, víctima de los males que azotan a nuestro tiempo, amparada en la ficción y la intriga de la novela negra.

En Kabul, Yulia descubrirá una sórdida historia en la que el poder y la corrupción se mezclan con la violencia de los temidos escuadrones de la muerte, responsables de las sanguinarias operaciones de castigo contra la insurgencia.

DIPLOMÁTICOS MAFIOSOS Y ASESINOS SIN ESCRÚPULOS

Yulia ya tiene su noticia pero, ¿está dispuesta a contarla aunque ello signifique poner de verdad en peligro su vida? Perseguida por diplomáticos mafiosos y asesinos sin escrúpulos, Kabul se convierte en escondite en el que perderse pero quizás, también, en laberinto sin salida.

"La kamikaze para mí es un libro muy especial" explica la autora, quien cuando tenía diez años ya escribió una pequeña novela policíaca con una máquina de escribir, en la que ella desaparecía tras haber sido secuestrada por la mafia italiana.

"He escrito este libro entre revolución y revolución, porque el año 2011 fue un año agotador con muchísimo trabajo en Egipto y la guerra de Libia, que fueron dos escenarios muy complicados y peligrosos. Cuando regresaba a España, me sumergía en el mundo de Yulia, de modo que escribir fue como una especie de evasión y de terapia que me divirtió mucho", señala esta periodista

"Creo que es un libro disparatado, escrito con un estilo muy personal, pero que contiene una denuncia de fondo, las cloacas de la guerra de Afganistán y la muerte de la población civil que se ve

atrapada en un conflicto, como en muchas otras guerras que he visto, el sufrimiento y el olvido", alega.

Asimismo explica que para escribir el libro y crear el personaje de Yulia le ha ayudado mucho el conocer la guerra de cerca. "Algunos de los conflictos en los que he estado me han servido de escenario en el que transcurre la acción y que intento describir para acercar al lector a esas situaciones límite que sólo se viven en un conflicto bélico", precisa.

No obstante, matiza que Yulia es un personaje de ficción que no tiene nada que ver con su experiencia personal. "Aunque sí creo que muchas mujeres de su generación se sentirán muy identificadas con sus problemas, sus fracasos emocionales, su precariedad y su lucha por sobrevivir y seguir adelante en un mundo hostil para una mujer de su edad", concluye.

REPORTERA DE GUERRA

Mayte Carrasco es reportera de guerra freelance, analista y

profesora. En los últimos años ha cubierto para varios medios

nacionales e internacionales la guerra civil en Libia, la revolución

egipcia, la guerra sucia del Kremlin en Chechenia e Ingushetia, los

secuestros y el terrorismo de Al Qaeda en el desierto del Sahel, la

guerra entre Rusia y Georgia o el conflicto de Afganistán, donde viaja

a menudo.

Durante cinco años trabajó como corresponsal en Francia y Rusia cubriendo a fondo la actualidad en ambos países. Especializada en International Security Studies (Seguridad, Terrorismo y Resolución de Conflictos), escribe análisis para el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE, Ministerio de Defensa) y artículos de

opinión sobre la actualidad internacional.

Imparte numerosas conferencias contando su experiencia en zona de conflicto y es responsable del curso *Los retos de los medios de comunicación en la construcción de la paz* de la Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz.