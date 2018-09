Nacho Carretero, autor de 'Fariña', sobre la censura: "Se está mandando un mensaje llamativo y preocupante"

Publicado 04/09/2018 12:44:58 CET

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El periodista Nacho Carretero, autor del libro 'Fariña' sobre el narcotráfico en Galicia que fue secuestrado judicialmente, ha asegurado este martes que en España "se está mandando un mensaje llamativo y preocupante" en cuanto a libertad de expresión.

Así ha respondido Carretero, quien publica nuevo libro de investigación sobre el caso judicial del español Pablo Ibar 'En el corredor de la muerte' (Espasa), al ser preguntado en una entrevista con Europa Press sobre la orden de detención al actor Willy Toledo.

El periodista reconoce que esta decisión judicial le "llama la atención", si bien apuntando que es diferente a su caso con 'Fariña' porque ahí respondía a una demanda por daños al honor.

"Pero al final todas estas cosas suman en la percepción de la gente. Una sociedad moderna debe ser firme en la defensa de la libertad de expresión, en especial en esos casos en los que ofende y causa rechazo", ha señalado.

Carretero ha reconocido que, no obstante, en estos casos los autores --como admite fue su caso-- pueden llegar a beneficiarse, logrando mayor repercusión para su obra con el llamado 'efecto Streisand'.

"Antes se prohibían muchas cosas, pero ahora menos y eso se nota", ha señalado, tras aclarar que en cualquier caso ese beneficio es algo que "no controla ningún autor". "En mi caso, fue algo muy desagradable y frustrante y, si pudiera elegir, no pasaría por ello", ha admitido.

Respecto a su nuevo libro, ha ironizado con que "no hay riesgo de censura", puesto que "no toca teclas que puedan molestar a personas con poder". Así, 'En el corredor de la muerte' es una obra que sirve de "crítica o reflexión jurídica" sobre un caso especial sobre la pena de muerte.

"En esta obra soy un mero narrador, presentando hechos y reflexiones siempre en boca de los protagonistas", ha señalado el autor, aclarando que, pese a las numerosas incoherencias que han acompañado el juicio de Pablo Ibar, no puede "tener claro" que sea inocente porque no es esa su labor.

Ibar volverá a tener un juicio en octubre de 2018 gracias a que anularon el anterior por las "pruebas endebles" que lo inculpaban. Carretero asegura desconocer cual será el resultado de ese nuevo juicio, puesto que será un jurado popular el que tendrá la palabra final, pero "como mínimo Pablo tendrá una defensa eficaz".

YA HAN ADQUIRIDO LOS DERECHOS

"Ahora sí que va a tener un juicio justo y creo que jurídicamente el caso no tiene mucho recorrido, pero todo es una incógnita", ha aseverado. La misma productora de 'Fariña', Bambú Producciones, ya se ha hecho con los derechos de 'En el corredor de la muerte' y el mismo equipo de la serie "ya está trabajando" en esta producción.

"Soy contrario a la pena de muerte, pero es una opinión personal y no me ha influido en la manera en que he trabajado en este caso. Y, si pudiera resumirlo de alguna manera, creo que diría que hay mucha complejidad en el castigo y reintegración de quienes infringen la ley", ha concluido.