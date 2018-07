Mango firma un convenio de licencia con Endura SA

Actualizado 27/01/2006 13:02:00 CET

BARCELONA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Endura SA, la empresa de licencias y marcas particulares de Swatch Group Ltd, anunció ayer la firma de un acuerdo global de licencia con Mango, según un comunicado de prensa remitido por la marca internacional de moda a Europa Press. Endura creará una colección totalmente nueva de relojes para completar la gama de prendas y accesorios de Mango "destinada a la mujer moderna y urbana".

La nueva colección de relojes Mango se presentará al público en Baselworld, el Salón Mundial de Relojería y Joyería que se celebrará en Basilea en marzo de 2006. Cada una de estas piezas representará el compromiso de Mango de "diseñar productos que unen de forma armoniosa la máxima calidad con un diseño de última moda". El propósito de Endura es que sus modelos satisfagan las necesidades específicas de la mujer elegante de hoy, tanto durante sus horas de trabajo como de tiempo libre. La nueva gama de relojes se creará con el apoyo del equipo de diseño de Mango para que vaya acorde con las últimas tendencias y con la colección de la marca. La primera colección de relojes saldrá a la venta en todo el mundo en otoño de 2006.

La dirección de Endura SA, la sociedad de marcas particulares del Grupo Swatch, decidió extender su estrategia de las marcas particulares a las licencias. Por tanto, sus clientes cuentan con toda una serie de servicios, desde el asesoramiento respecto al diseño hasta la distribución y el servicio post-venta, pasando por la producción. Swatch Group Ltd trabaja estrechamente con sus clientes, con el fin de lograr que sus creaciones no sólo sigan la última moda sino que también expresen las características y los valores de la marca del cliente. Swatch Group Ltd es el mayor fabricante y distribuidor de relojes y joyería del mundo, siendo sinónimo de productos emotivos y de lujo de gran calidad, y tiene su propia red mundial de distribuidores. El Grupo es un prestigioso fabricante de piezas completas, así como de los mecanismos y los componentes que conforman sus relojes. Sus marcas son Breguet, Blancpain, Glashütte-Original, Jaquet-Droz, Léon Hatot, y Omega en el sector del gran lujo; Rado, Longines y Union en la gama alta; Tissot, Calvin Klein, Certina, Mido, Hamilton y Pierre Balmain en la gama intermedia; Swatch y Flik Flak en la gama básica y Endura.