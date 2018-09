10 joyas 'ocultas' de la discografía de U2 (adoradas por los fans)

Publicado 15/09/2018 9:04:31 CET

La banda irlandesa U2 recala esta próxima semana en Madrid para ofrecer dos conciertos en el WiZink Center de Madrid dentro de su Experience + Innocence Tour los días 20 y 21 de septiembre. Con las entradas agotadísimas desde el minuto cero.

Sin querer destripar lo que allí podrán ver y escuchar los asistentes, está claro que en el repertorio estarán presentes algunos de sus grandes clásicos, junto a las canciones más recientes de su discografía.

Pero claro, hacer el repertorio perfecto de U2 resulta imposible pues puede haber tantos como personas asistentes a sus conciertos. No en vano, 42 años de andadura musical dan para mucho y siempre hay encontronazos por esta o aquella canción que deberían o no tocar.

Como es muy poco probable que Bono y compañía cumplan los deseos de todos los fans, a continuación recopilamos una decena de esas composiciones constantemente reivindicadas por los más acérrimos. Las joyas 'ocultas' de la corona de U2.

ACROBAT (1991)

Un tema perteneciente a su laureado disco Achtung Baby de 1991, eclipsado por singles como One, Misterious Ways, Who's gonna ride your wild horses y The Fly. U2 la está interpretando en la actual gira, por primera vez en más de 25 años, en lo que supone todo un regalo para los que siempre han estado ahí.

EXIT (1987)

Exit sí tuvo su oportunidad durante en 1987 durante la gira de presentación del disco The Joshua Tree, en cuya cara-b está grabada a fuego para ardoroso gozo de los 'talibonos'. Es una de esas composiciones tan U2 de atmósfera densa en las que el bajo domina antes de la explosión eléctrica. Lógicamente, volvió a tener protagonismo en 2017 durante la gira treinta aniversario de dicho álbum. Y ya.

DIRTY DAY (1993)

La fórmula de Exit evolucionó en el disco Zooropa de 1993 hacia este Dirty day dedicado al escritor Charles Bukowski, en el que de nuevo Adam Clayton dibuja una atmósfera opresiva antes de que toda la banda desate su furia mientras Bono canta la coda final: "These days run away like horses over the hill".

PLEASE (1997)

Las canciones del disco Pop de 1997 han sido deliberadamente arrinconadas por U2 en las giras posteriores a aquel Popmart de limones gigantes y coqueteos descarados con la música electrónica. Sin embargo, los seguidores del grupo no se olvidan de que ahí está Please, un corte con regusto a las épicas y ampulosas composiciones de U2 en los ochenta.

GONE (1997)

El problema real de Pop, según el propio grupo explicó, es que se les echó el tiempo encima para iniciar la gira, con lo que el álbum salió a la venta sin estar realmente terminado a su gusto. Algunos de los temas fueron remezclados y terminados para el recopilatorio de grandes éxitos 1990-2000, haciendo al menos algo más de justicia. Gone es un clásico potencial que sonó en un par de giras pero no perduró.

HEARTLAND (1988)

Se suele considerar al álbum Rattle and Hum (1988) como el primer gran descalabro creativo de U2 -el siguiente sería el mencionado Pop-, básicamente porque el grupo perdió su identidad para adentrarse en la música de raíz americana. Sin embargo, Heartland mantiene firme el egregio músculo irlandés, profundamente evocador.

STATELESS (2000)

Tras la locura de Pop y Popmart, el siguiente proyecto de U2 fue poner música a The million dollar hotel, una película de Wim Wenders con guión de Bono. Un proyecto extraño al que la banda aportó finalmente un par de temas, ahora prácticamente olvidados, pero ciertamente consistentes y ceremoniosos: The ground beneath her feet y Stateless.

RED HILL MINING TOWN (1987)

U2 nunca había interpretado en vivo este tema del celebérrimo álbum The Joshua Tree hasta la gira treinta aniversario de 2017. Treinta años de espera, supuestamente debido a que es demasiado exigente en el aspecto vocal para que Bono pueda cantarla cada noche con el suficiente nivel. Pero el pasado año sonó con solvencia cada noche.

SO CRUEL (1991)

Esta intensa composición relata la separación de The Edge de su primera mujer. Sonó en directo apenas un par de veces en una versión acústica desnuda y sentida durante los primeros conciertos del ZOO TV Tour para después desaparecer para siempre. Y eso a pesar de que es una certera cuchillada en el corazón para cualquiera que haya sufrido el dolor de una ruptura sentimental. O quizás precisamente por eso.

DROWNING MAN (1983)

Durante la semana de ensayos previos al inicio del 360 Tour en Barcelona en junio de 2009, U2 llegó a ensayar esta canción perteneciente al álbum War de 1983. Pero no fueron capaces de dar con la clave y la intentona quedó en nada. Una pena, pues se trata de una pieza absolutamente desconocida de los primeros años del grupo y rescatarla hubiera sido un jugoso regalo para los fans de toda la vida.