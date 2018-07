Amy Winehouse, Jack Johnson, Chemical Brothers y Crystal Castles se suman al Bilbao BBK

LAST TOUR INTERNATIONAL

El festival Bilbao BBK Live 2011, que se celebrará entre el 7 y el 9 de julio en las campas de Kobetamendi, ha anunciado este miércoles las incorporaciones de Amy Winehouse, Jack Johnson, The Chemical Brothers y Crystal Castles, que se suman a los ya confirmados Coldplay y The Black Crowes, según ha informado la promotora organizadora del festival, Last Tour International.

La vocalista británica Amy Winehouse encabeza este listado de nuevos artistas para la sexta edición del festival bilbaíno. Amy, que también actuará en la capital vizcaína en fecha única en el Estado, tiene en su haber cinco premios Grammy (primera mujer en ganar tantos galardones en una misma edición y primera artista británica ganadora de cinco Grammys), un Brit Award, un World Music Award y un Ivor Novello, todos ellos galardones de gran prestigio.

Winehouse debutó en 2003 con 'Frank', que cosechó un destacable éxito comercial en Reino Unido, pero fue con su segundo disco, 'Back To Black' (2006), cuando conoció el éxito masivo a nivel internacional. Se vendieron más de 16 millones de copias en todo el mundo y cosechó inmejorables críticas en medios especializados.

La fama de Amy también provocó que los medios focalizaran su atención en la vida privada de la cantante, y, de hecho, desde 2007 ha sido noticia prácticamente todos los días en tabloides y revistas rosas o amarillas de medio mundo. Se espera que su nuevo trabajo de estudio llegue pronto.

Por su parte, el estadounidense Jack Johnson llegará a Bilbao para presentar 'To The Sea', su quinto trabajo de estudio. Este hawaiano de 35 años pasó de ser un director de películas sobre surf y gran aficionado a este deporte a ser un reconocido cantante y compositor al publicar su primer trabajo, 'Brushfire Fairytales', en 2001.

Ben Harper no dudó en ficharlo para su sello discográfico y, desde entonces, su crecimiento ha sido imparable. Johnson ha pasado de coger olas con sus amigos a girar con ellos llenando salas de conciertos y actuando en los mejores festivales de todo el mundo.

The Chemical Brothers es otra de las bandas que estarán en Kobetamendi el próximo mes de julio. Revolucionarios dentro del mundo de la electrónica, en activo desde comienzos de los 90, Tom Rowlands y Ed Simons presentarán en Bilbao su último trabajo de estudio, 'Further'.

Cierra la lista de incorporaciones el duo canadiense Crystal Castles. Ethan Kath y Alice Glass han confirmado con su segundo disco las maneras apuntadas en su debut y a día de hoy pasan por ser uno de los grupos de electrónica experimental más potentes del planeta. Cuentan, además, con un incendiario directo.

Asimismo, la organización ha señalado que la oferta de bono a 90 euros más gastos de distribución, que concluía ayer martes, 25 de enero, se prorrogará hasta el próximo 10 de febrero (inclusive).