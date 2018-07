Así fue el concierto más grande de Iron Maiden en España ante 52.000 fans en el Wanda Metropolitano de Madrid

Actualizado 15/07/2018 17:20:41 CET

Iron Maiden protagonizaron en la noche de este sábado su más grande y más ambicioso concierto en España en sus 43 años de historia. Iconos indiscutibles del heavy metal, los del bajista Steve Harris y el vocalista Bruce Dickinson abarrotaron el Wanda Metropolitano de Madrid con 52.000 fans convenientemente uniformados con camisetas negras con el logo del legendario grupo británico, en la primera ocasión en la que se atreven y consiguen llenar todo un estadio ellos solos en nuestro país, después de innumerables visitas anteriores.

Con una escenografía renovada y un repertorio igualmente cambiante respecto a giras anteriores, este The Legacy of the Beast World Tour arranca con Aces High y Where Eagles Dare y un gran avión de guerra sobrevolando un escenario en el que también se encuentran los guitarristas Dave Murray, Adrian Smith, Janick Gers y el batería Nicko McBrain. En un ambiente de euforia colectiva, los fans de Iron Maiden sienten esta reunión como una necesaria ceremonia de reafirmación colectiva más que como un concierto. Y eso asegura el éxito de antemano, más allá de que la banda sigue en plena forma a pesar del paso de las décadas.

Con la partida ganada de antemano ante el ímpetu incondicional de los parroquianos, se suceden 2 minutes to midnight, The clansman, The trooper, Revelations, For the greater good of God, The Wicker man, Sign of the cross, Flight of the Icarus... y llega la eclosión definitiva con clásicos del género metalero del tamaño de Fear of the dark, The number of the beast y la homónima Iron Maiden. A estas alturas el Wanda ya está del revés y las redes sociales son testimonio inequívoco del triunfo de la banda británica, que contó para la ocasión con Gojira y Sabaton como artistas invitados.

Tiempo aún para un bis que apuntale la victoria del heavy metal por encima de todas las cosas, primero con la grandilocuencia de The evil that men do y Hallowed by the name, y con la puntilla final de un Run to the Hills que como siempre alcanza su máxima expresión con la comunión entre los músicos y sus incondicionales.

Recopilamos a continuación opiniones de los asistentes que no dejan lugar a la duda. El concierto más grande de Iron Maiden en España dejó un dulce sabor de boca en aquel caluroso sábado de julio en el campo del Atlético de Madrid.

Lo de anoche en Iron Maiden en Madrid.... fue algo totalmente LEGENDARIO. pic.twitter.com/UZOLjLYXHM — Alejandro Ortega ?? (@AlesandroOrtega) 15 de julio de 2018

Crónica resumida del concierto: Sabaton: bien.

Gojira: pse…

Iron Maiden: muy Iron Maiden y mucho Iron Maiden. — Gordoplayista ?? (@jordirico) 14 de julio de 2018

¿Qué puede uno decir después de ver el mejor show de Iron Maiden de su vida? ?? Y creedme que lo dice alguien que lleva más de una decena de conciertos de los británicos a sus espaldas... #ironmaiden #LegacyOfTheBeastTour pic.twitter.com/4IPwSFQjZb — Iron Maiden España (@IronMaidenSpain) 15 de julio de 2018

¿Se puede superar la treintena de edad y haber visto a Iron Maiden más de 10 veces y que te pases las dos primeras canciones del concierto llorando por la emoción? Pues parece que sí... Lo de ayer en el @Metropolitano fue antológico... ???? #ironmaiden @ironmaidenspain — Álex 5erna (@Alex5erna) 15 de julio de 2018