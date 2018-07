Audra McDonald se estrenará este sábado ante el público español en el Teatro Real con clásicos de Broadway y de ópera

Publicado 26/01/2015 17:37:49 CET

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Audra McDonald, ganadora de seis premios Tony, interpretará el próximo sábado 31 de enero en el Teatro Real de Madrid clásicos de Broadway y piezas de ópera en un concierto que se convertirá en su primera actuación ante el público español.

La artista interpretará temas de algunos de los musicales más conocidos como 'Cabaret', 'My Fair Lady', 'Annie', 'Let's dance', 'Sonrisas y lágrimas' o de la recién estrenada 'Into the Woods'. Además, el programa incluye también un momento para la ópera en el que su voz de soprano dará paso a los temas emblemáticos de 'Porgy and Bess', de George e Ira Gershwin

La presencia de McDonald en el mundo de las series de televisión la ha llevado a estar nominada tres veces a los premios Emmy. Asimismo, la grabación de la ópera 'Ascenso y caída de la ciudad de Mahagonny', de Kurt Weill, en la ópera de Los Angeles, donde ella participaba, fue reconocida con dos Grammy y en 2013 fue nombrada Músico del Año en Estados Unidos.

En España, su rostro es conocido por la aparición en series como 'Sin cita previa', 'Anatomía de Grey' o 'Ley y orden', y por dar vida en la gran pantalla a Billie Holiday en la película 'Lady Day at Emerson's Bar and Grill', por la que consiguió su sexto Tony, y los premios a la mejor actriz de drama y la mejor actriz en un musical.

Además de su faceta como artista, Audra McDonald es una gran defensora de la igualdad de derechos y participa en actividades destinadas a la atención de los jóvenes sin hogar o con riesgo de exclusión social. De hecho, desde el pasado año forma parte de la Junta Internacional del Covenant House de Administración, una de las organizaciones más importantes de Estados Unidos, que supervisa los programas para jóvenes en situaciones desfavorecidas en 27 ciudades de USA, Canadá y América Latina.