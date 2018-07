Berri Txarrak, Xoel López, Belako y Ken Zazpi, en el Tres Sesenta Festival

Actualizado 28/05/2016 16:53:56 CET

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Los próximos 10 y 11 de junio se celebrará en la Ciudadela de Pamplona otra edición del Tres Sesenta Festival, con las siguientes actuaciones repartidas por días.

El 10 de junio será turno para Berri Txarrak, Belako, La M.O.D.A., Ciclonautas, Monte del Oso y Dj Göo!

El día 11 tocarán Xoel López, Ken Zazpi, Maga, Baobabs will destroy your planet, Grises y Edu Anmu Dj.

Las entradas de día cuestan 20 euros y los abonos 30. Toda la información en www.tressesentafestival.es.