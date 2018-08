Birds & Cables recorren paraísos gallegos en Older with you, su luminoso y veraniego nuevo videoclip

Actualizado 19/07/2018 12:49:01 CET

MADRID, 19 Jul. (EDIZIONES) -

Las canciones de Birds & Cables se mueven entre la americana music, el pop, el rock, el soul y el folk, transmitiendo siempre emoción y energía. Y para muestra, Older with you, una nueva canción de lo más veraniega cuyo correspondiente videoclip, repleto de paraísos gallegos, estrenamos en exclusiva en Europa Press.

Este vídeo de Older With You es la primera entrega de un viaje en dos capítulos, que se completará con el clip de la canción Miles. También es el primer adelanto del trabajo de Birds and Cables. Habla de la sensación de encontrar un hogar, ya sea un lugar propio en el mundo, un amor de verdad... Es de esas canciones que pueden alegrarle a uno el día, con un estribillo más que luminoso. El tema se ha grabado entre Bilbao y A Coruña en El Tigre Estudios y Bonham Estudios.

Por su parte, el videoclip del single ha sido grabado por Soledad Rebollo (ganadora del Festival de Cans, finalista Premios Mestre Mateo) y transmite la alegría del verano, de los largos días de luz y calor. Rodado en algunos de los más espectaculares parajes gallegos.

Entre Vigo y A Coruña, podemos disfrutar de fotogramas en playas de ensueño como las de la isla de Toralla o las dunas de Corrubedo. Lugares mágicos como el Castillo de Santa Cruz o las Tres Illas en O Portiño, entrelazadas con imágenes desde las alturas captando todos los colores del Océano Atlántico, para disfrutar del verano como se merece.

El proyecto de Birds & Cables se originó hace cinco años en Bilbao cuando Mikel Otero (Zenttric, Audionave) comienza a componer canciones con Adinal Noel, temas que en principio iban a ir destinados a otros artistas, pero que pidieron a gritos la creación de una banda para llevarlas al directo.

Y esa banda la forman hoy Elena Fernandez Zas a la voz, Mikel Otero a la guitarra y Guille Borrego a la percusión, todos ellos con una amplia trayectoria musical. Les podremos ver en directo en el Festival Noroeste en A Coruña el próximo 12 de agosto.