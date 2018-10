De Bruce Springsteen y Paul McCartney a Eagles y Slayer: El 11-S en 11 canciones

Actualizado 11/09/2018 11:03:25 CET

MADRID, 11 Sep. (EDIZIONES - David Gallardo) -

El 11 de septiembre de 2001 es uno de esos días que todos tenemos marcados en nuestra memoria, y al que acudimos recurrentemente con el clásico '¿qué estabas haciendo tu cuando lo de las Torres Gemelas?'

Este martes se cumplen ya 17 años de aquella dramática jornada de conmoción global, que generó de manera instantánea todo tipo de reacciones en todos los campos artísticos.

Las canciones, por supuesto, fueron una vía para tratar de encontrar consuelo ante tan monumental desaguisado. Algunas compuestas para la ocasión. Otras, anteriores, encontraron su propio significado tras la tragedia.

A continuación repasamos algunas de ellas.

BRUCE SPRINGSTEEN: THE RISING

El icono del rock estadounidense dedicó todo un disco, The Rising (2002), al atentado contra el World Trade Center de Nueva York. Destacan canciones como la propia The Rising, Empty sky, Into the fire, Lonesome day, The fuse, Paradise, You're missing y My city of ruins (esta última no está expresamente dedicada al 11-S pero el público la tomó como tal tras la tragedia).

ALAN JACKSON: WHERE WERE YOU

¿Dónde estabas tu cuando el mundo dejó de girar? Eso es lo que se pregunta el estadounidense Alan Jackson en esta delicada pieza: "Where were you when the world stopped turning on that September day? Were you in the yard with your wife and children Or working on some stage in L.A.? Did you stand there in shock at the sight of that black smoke, Risin' against that blue sky? Did you shout out in anger, in fear for your neighbor Or did you just sit down and cry?"

MY CHEMICAL ROMANCE: SKYLINES AND TURNSTILES

"Trata acerca de los atentados del 11 de septiembre de 2001, como de unirse al Ejército o hacer cualquier cosa superdrástica en el momento. Escribí algo muy honesto y superpuro, y luego casi inmediatamente me alisté para superarlo y dejarlo atrás. Y eso pasaría mucho en nuestra carrera", ha dicho el vocalista Gerard Way sobre este tema, el primero que compusieron (en 2002) en su trayectoria.

EAGLES: HOLE IN THE WORLD

Don Henley y Glenn Frey fueron la pareja creativa de los Eagles desde principios de los setenta. Un dúo compositivo que dedicó en 2003 al 11-S una de sus armoniosas melodías marca de la casa con el título de Hole in the world.

TORI AMOS: I CAN'T SEE NEW YORK

Sentida e intensa composición de Tori Amos: "From here no lines are drawn, from here no lands are owned, 13,000 and holding swallowed in the purring of her engines, tracking the beacon, here".

U2: WALK ON

Diez días después de los atentados, el actor George Clooney impulsó un especial televisivo benéfico que fue emitido en directo por las cuatro principales redes de televisión de Estados Unidos. U2, con Natalie Imbruglia y Dave Stewart a los coros, hicieron su Walk on (precedido por unas líneas de Peace on Earth), editado en 2000 pero más que apropiado para la ocasión.

PAUL MCCARTNEY: FREEDOM

El músico inglés estaba en la ciudad de Nueva York en el momento de los ataques, observando las noticias desde un avión estacionado en la pista de aterrizaje del Aeropuerto John F. Kennedy. Esta cercanía hizo que el suceso le impactara aún más y le llevó a expresar sus sentimientos en Freedom.

FLEETWOOD MAC: ILLUME (9-11)

"I'm alone now, With my thoughts Of how we could make it of how we could get out, What we've been through, All of the trauma, The smell of Nag Champra, Shadow of a stranger. What I saw on this journey, I saw history go down, I cannot pretend that the heartache falls away, It's just like a river, Ooh, it's never ending, I cannot pretend that the heartache falls away".

SLAYER: JIHAD

La letra de esta canción representa de manera ficticia los pensamientos de un terrorista que realizó los atentados del 11 de septiembre de 2001, concluyendo con las palabras escritas por el propio Mohammed Atta (nombrado por el FBI como líder del grupo de terroristas) en una carta antes de su muerte. La controversia generada fue considerable.

YELLOWCARD: BELIEVE

Yellocard, banda de pop punk y rock alternativo de Florida, dedicó versos emocionados al 11-S en su canción Believe: "Think about the love inside the strength of heart, Think about the heroes saving life in the dark, Climbing higher through the fire, time was running out, Never knowing you weren't going to be coming down alive, But you still came back for me, You were strong and you believed".

ARTISTAS LATINOS: EL ÚLTIMO ADIÓS

Compuesta por Gian Marco y Emilio Estefan, este es un homenaje de artistas latinos como Ricky Martin, Shakira, Alejandro Sanz, Talía, Juan Luis Guerra & Gloria Estefan, Celia Cruz, Juan Luis Guerra, Gloria Estefan, Alejandro Fernández, Carlos Vives y Jennifer Lopez, entre otros.