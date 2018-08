BTS estrenan colorista y caleidoscópico videoclip para su nuevo single: Idol

Actualizado 24/08/2018 17:53:01 CET

BTS llevan prácticamente 24 horas siendo trending topic mundial. Primero con sus millones de fans llenando las redes sociales con sus mensajes de ansiedad y después con esos mismos seguidores expresando su opinión tras el lanzamiento de Love Yourself: Answer, el nuevo álbum de la banda surcoreana de K-Pop, convertida ya en todo un fenómeno de pop a nivel mundial.

La excitación de los fanáticos de BTS vive ahora otro momento de subidón tras el estreno del bullicioso videoclip para el single que oficializa su regreso. El caleidoscópico mundo de Idol muestra a los siete miembros del grupo -RM, Jin, Jungkook, Jimin, V, Suga, and J-Hope- en medio de una variedad de lugares coloridos, interactuando con múltiples culturas y realidades.

Se suceden las animaciones llamativas, algunas de las cuales recuerdan a lanzamientos previos de los propios BTS, mientras que otras parecen incluso sacadas directamente del Yellow Submarine de los Beatles. No faltan en este frenético híbrido las escenas de baile y referencias a la cultura de Corea del Sur.

En definitiva, BTS la han vuelto a liar con el lanzamiento de su nuevo álbum, Love yourself: Answer, tercera parte de la trilogía integrada por Love yourself: Her -editado en septiembre de 2017- y Love yourself: Tear -editado en mayo de 2018 y con el que lograron ser la primera banda coreana número 1 en el Billboard 200 de Estados Unidos-.

Este nuevo disco de los ídolos del K-Pop es una compilación encabezada por el single Idol, que llega con dos versiones: Una estándar y otra con colaboración de Nicki Minaj. En total, son 26 canciones, algunas de las cuales son nuevas, mientras que otras fueron originalmente editadas en trabajos anteriores.

Love yourself: Answer llega antes de la gira mundial del grupo que está revolucionando el pop mundial desde Corea del Sur. Tras ser número 1 en Estados Unidos, BTS recorrerá aquel país a partir de septiembre, incluyendo un enorme concierto en el Citi Field de Nueva York.

La primera vez que un grupo coreano actúa en un estadio en Norteamérica. Porque lo de esta pandilla de muchachos coreanos ya es mucho más que K-Pop: Es pop mundial con todas las letras.