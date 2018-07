Camela, Fangoria y Lagartija Nick se suman al cartel del Sonorama Ribera

Publicado 29/06/2017 16:44:59 CET

El festival Sonorama Ribera ha cerrado el cartel de su 20 aniversario son las confirmaciones de Camela, Fangoria, Lagartija Nick, Lchis, Rufus T. Firefly, La Casa Azul, WAS, Viva Suecia y Diego Vasallo, entre otros, tal y como ha anunciado la organización este jueves 29 de junio en Madrid.

Además, este festival, que se celebrará los días 10, 11, 12 y 13 de agosto, incluirá como cabeza de cartel el 'Concierto 20 años de Sonorama', un proyecto dirigido y coordinado por Charlie Bautista. Además, otra de las grandes novedades de esta edición es que la Plaza del Trigo será el Escenario Radio 3 y los conciertos se retransmitirán en directo.

Además de todos los grupos y solistas ya anunciados, también estarán en el 20 aniversario de Sonorama Ribera Alpargata, Ángel Stanich (acústico), Apartamentos Acapulco, Cuervos, Echo, El Meister, El Rincón de los Sueños, El Sótano de Babel, Estrogenuinas, Eva A y Xavi B, Fernando Maeso, Garaje Florida, Gimnástica, Homenaje OK Computer y Little Indian Rabbits.

Asimismo, también Los Vengadores, Loud, Maldito Reloj, Mamba Beat, Mechanismo, Morgan, Nocturnos, Ochoymedio DJs, Olivia, Pianet, Quadrophilia, Shiva, Sierra Nevada, Tachenko, Tardeo, The Girondines, The Milkyway Express, The Niftys, The Royal Flash, The Wharmy Paradox, The Wyest, Tierra Vertical, Vaya Cuadro, Virginia Díaz DJ, Willy Drummond, Yo Estratosférico y Yoyo Banana.

Este año también contaremos con el Escenario Charco, que volverá a acercarnos la mejor música iberoamericana y en el que podremos ver a bandas como Candeleros (COL), Moreno Veloso (BRA), Dengue, Dengue, Dengue (PER), Todos Tus Muertos (ARG), Él Mató A Un Policía Motorizado (ARG), Iseo & Dodosound (ESP), El Remolón (ARG), Rosk (MÉX), Arco (ESP) y Viva Diamante (ARG). También habrá muchas sorpresas en este escenario.