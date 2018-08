El cantante Rels B, que actuaba durante el derrumbe en el festival 'O Marisquiño', envía "mucha fuerza" a los afectados

Actualizado 13/08/2018 13:35:26 CET

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El cantante Rels B (Daniel Vidal), que se encontraba actuando en el momento del derrumbe este domingo ocurrido en el festival 'O Marisquiño', ha expresado su pesar por lo ocurrido y ha enviado sus condolencias a los más de 300 heridos, deseándoles "mucha fuerza" a través de sus redes sociales.

Desde Instagram y Twitter también ha informado sobre la ubicación del puesto de seguridad para aquellos que no encontrasen a sus amigos o familiares tras el derrumbe.

"Mucha fuerza Vigo. Espero que estéis todos bien...", ha apuntado en Instagram Stories.

"Mucha fuerza para todos los heridos en el Marisquiño. Si no encontráis a alguien, hay un puesto de ayuda en la Plaza de la Estrella. Sentimos mucho lo ocurrido...", añade en Twitter.

Justo antes de la actuación de Rels B, acababa su concierto, el cantante Cruz Cafuné que, tras el incidente, pidió a las personas que se encontraban en el área del escenario 'Super Bock' que desalojasen la plaza para facilitar las tareas del equipo de rescate a través de sus redes sociales e informó desde Instagram y Twitter de la cancelación de los conciertos.

"Gente del Marisquiño, desalojen la plaza para facilitar las tareas del equipo de rescate. Si pensabas venir no vengas, los conciertos están cancelados", apuntó en Twitter e Instagram Stories.

El trapero Yung Beef, que no participaba en el festival, también ha querido expresar su pesar por lo ocurrido a través de sus redes. "Lo siento muchísimo por lo que paso en marisquinho yo precisamente es lo ke me da miedo no kiero ke pasen kosas así mucho apoyo", ha manifestado en Twitter.