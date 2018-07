Cat Power presentará nuevo disco en Barcelona y Madrid en noviembre

Actualizado 18/07/2018 15:21:28 CET

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cat Power anuncia gira para el mes de noviembre, coincidiendo con la salida de su nuevo álbum, Wanderer, prevista el 5 de octubre. La gira contará con dos fechas en nuestro país, el 1 de noviembre en la sala Razzmatazz de Barcelona, concierto que formará parte del ciclo Cruïlla de Tardor, y el 2 de noviembre en el Teatro Circo Price de Madrid.

Las entradas para el concierto de Madrid se podrán adquirir a partir de las 10:00 horas del viernes 20 de julio, a través doctormusic.com y teatrocircoprice.es.

El precio de las entradas será de 31 euros para pista y 33, 37 y 41 Euros para las entradas de grada (gastos de distribución no incluidos). Para el concierto de Barcelona, las entradas estarán a la venta el jueves 19 de julio en cruillabarcelona.com. El precio será de 28 Euros (gastos de distribución no incluidos).

Chan Marshall, conocida por todos como Cat Power, es uno de los referentes del indie estadounidense que más ha aportado a la escena internacional. Cantante y compositora, además de productora con más de veinte años de carrera, iniciaba su andadura en 1994 cuando la descubrieron Steve Shelley de Sonic Youth y Tim Foljahn de Two Dollar Guitar, con quien grabó sus primeros dos álbumes.

Cinco entregas después, en 2003, resurgía tras un breve descanso con You Are Free, un álbum que contaba con las colaboraciones de Dave Grohl y Eddie Vedder. Le seguirían The Greatest (2006) y Jukebox (2008), antes de presentarnos Sun (2012) en su última gira.

Ahora, con vistas a su nueva gira, la artista anuncia un nuevo lanzamiento discográfico. Producido íntegramente por Marshall, Wanderer incluye apariciones de viejos amigos y compatriotas, así como la voz de su amiga y reciente compañera de gira, Lana Del Rey.