Christina Aguilera, número 1 de ventas en España con su nuevo disco

Christina Aguilera entra por primera vez en su carrera directamente al número 1 de la Lista Oficial de venta de Álbumes en España, con su recién publicado nuevo disco, Liberation. El hito no se repetía desde que Aguilera debutara en 1999 con su disco homónimo, aunque efectivamente entonces no lo consiguió en la semana de su lanzamiento.

Grabado en los Sanctuary Studios de Los Ángeles, el listado de productores, compositores y colaboradores que han participado en este sexto trabajo de estudio incluye, entre otros, nombres de la talla de Kanye West (en 'Maria' y 'Accelerate'), Anderson .Paak ('Sick of sitting' y 'Like I do') y Julia Michaels ('Right moves' y 'Deserve').

Desde el título, el disco contiene un mensaje muy claro bajo el que la artista de Staten Island regresa absolutamente renovada. En sus propias palabras: "He tratado de reencontrarme con la niña que llevo dentro, con mi verdadero yo... con Christina Maria Aguilera. El proceso ha supuesto toda una liberación y me ha llevado a componer este álbum, en el que por primera vez me muestro tal y como soy".

Consolidada desde hace ya dos décadas como icono femenino del pop, ha vendido más de 50 millones de álbumes, ha ganado 5 Premios Grammy, 1 Latin Grammy y tiene una Estrella en el Hollywood Hall of Fame. Aguilera presentará este disco con una gira norteamericana (la primera desde 2008) que arrancará el 25 de septiembre. Serán un total de 22 fechas que recalarán en algunos de los recintos más importantes de estados unidos.

Por detrás de Christina Aguilera, dos nuevas entradas en lista: Youngblood de 5 Seconds of Summer (2) y Violética de Nacho Vegas (3). Pablo Alborán, Miguel Poveda, Melendi, Rozalén, Shawn Mendes y Manolo García ocupan las siguientes posiciones.