El consejo de Bruce Springsteen a Arcade Fire: "Aseguraos de que podéis seguir tocando siempre en España"

Arcade Fire son una de las mayores bandas de rock del mundo, pero viven un momento de desconcierto después de que su más reciente disco, Everything now, no haya sido tan bien recibido como sus predecesores ni por la crítica ni por el público, llegando al punto de no agotar entradas en muchos de sus conciertos en recintos donde antes sí lo hacían.

Un aminoramiento de su tirón popular que obviamente no pasa desapercibido por el grupo, que el pasado mes de abril congregó en Madrid a 13.000 fans en un Palacio de los Deportes donde sí agotaron las 15.000 localidades en su visita de 2010. Una situación que se ha repetido en otros muchos lugares del mundo y también en Norteamérica.

En una reciente entrevista en el programa radiofónico norteamericano Kyle Meredith With, el multi instrumentista Will Butler plantea que la tibia reacción de crítica se debió a que ahora tienen "más bagaje" para comparar. "Bagaje que nosotros creamos, así que fue una especie de culpa nuestra", apunta con cierta sorna.

En este punto, recalca que todos los artistas con una larga trayectoria tienen momentos difíciles de bajón y tira de un viejo consejo de un icono del rock que indudablemente ama nuestro país para apuntalar su afirmación: "Bruce Springsteen nos dijo una vez 'sencillamente aseguraos de que podéis seguir tocando siempre en España'".

Y aún prosigue Butler rememorando las palabras del consejo de Springsteen: "'Porque llegará un momento en que la gente te odiará por una década y podrás simplemente desaparecer e ir a tocar a España, donde la gente te ama. Y estarás en España y puedes comer comida deliciosa. Y luego diez años después la gente se dará cuenta de que eres realmente genial y podrás regresar a Estados Unidos'".

Después de esta reflexión, Butler menciona que cualquier gran artistas, incluyendo intocables como David Bowie o Neil Young, pasaron por períodos complicados de popularidad, para luego volver al lugar que indudablemente merecían. Así que Arcade Fire tienen claro que tendrán que trabajar (y tocar en España) hasta que merezcan regresar a la primerísima línea.