David Guetta anuncia nuevo disco con Justin Bieber, J Balvin, Sia y Nicki Minaj

Actualizado 24/08/2018 15:23:14 CET

MADRID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

David Guetta anuncia el lanzamiento el próximo viernes 14 de septiembre de su nuevo disco de estudio, titulado sencillamente 7 y repleto de invitados de lujo repartidos en sus 15 canciones.

Entre esos invitados, estrellas de procedencias tan diversas como Justin Bieber, Nicki Minaj, Sia, J Balvin, Black Coffee, Jess Glynne, Bebe Rexha y G-Eazy, entre otros.

Algunos de los temas del álbum ya han sido lanzados previamente como singles, tal y como sucede con Don't leave me alone, reciente éxito con Anne-Marie.

También forma parte del nuevo disco del francés Goodbye, su colaboración aún no estrenada con Jason Derulo en la que también aparecen Willy Williams y Nicki Minaj.

7 es el primer álbum de David Guetta en cuatro años desde aquel Listen de 2014 que llegó hasta el número 4 en la lista Billboard 200 de Estados Unidos.

REPERTORIO DEL ÁLBUM

1. David Guetta - "Don't Leave Me Alone" (feat. Anne-Marie)

2. David Guetta - "Battle" (feat. Faouzia)

3. David Guetta & Sia - "Flames"

4. David Guetta - "Blame It On Love" (feat. Madison Beer)

5. David Guetta, Bebe Rexha & J. Balvin - "Say My Name"

6. Jason Derulo & David Guetta - "Goodbye" (feat. Nicki Minaj & Willy William)

7. David Guetta - "I'm That Bitch" (feat. Saweetie)

8. David Guetta, Martin Garrix & Brooks - "Like I Do"

9. David Guetta - "2U" (feat. Justin Bieber)

10. David Guetta - "She Knows How To Love Me" (feat. Jess Glynne & Stefflon Don)

11. David Guetta & Steve Aoki - "Motto" (feat. Lil Uzi Vert, G-Eazy & Mally Mall)

12. Black Coffee & David Guetta - "Drive" (feat. Delilah Montagu)

13. David Guetta - "Para que te quedes" (feat. J. Balvin)

14. David Guetta - "Let It Be Me" (feat. Ava Max)

15. David Guetta & Sia - "Light Headed"