Deacon Blue visitarán seis ciudades españolas con la gira 30 Years and Counting

Actualizado 21/06/2018 11:43:21 CET

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los escoceses Deacon Blue regresarán a los escenarios españoles a principios de 2019 con una gira de seis conciertos que pasará por Valencia (el 28 de febrero, Sala Repvblicca), Santander (el 1 de marzo, Escenario Santander), A Coruña (el 2, Pelícano), Madrid (el 4, La Riviera), San Sebastián (el 5, Teatro Victoria Eugenia) y Barcelona (el 6, Apolo).

Un tour que han bautizado como 30 Years And Counting, para transmitir el mensaje de que su carrera sigue mirando hacia el futuro, sin pararse, tras su visita a España por primera vez en un cuarto de siglo a principios de este 2018, con un éxito de público absoluto (fueron tres conciertos con las entradas agotadas: en Barcelona, Madrid y Valencia)

A esa gira la llamaron To Be Here Someday. Celebrationg 30 Years Of Deacon Blue, de ahí el nombre de la próxima que ahora nos ocupa. "En 2018 Deacon Blue volvió a tocar conciertos en España por primera vez en veinticinco años, fue una experiencia increíble para todos nosotros. Estamos encantados de que nos hayan propuesto regresar en 2019 y estamos impacientes por volver a estar delante de nuestros fans españoles una vez más", apunta el grupo en comunicado remitido a Europa Press.

Y aún añaden: "España ha sido siempre un lugar especial en la historia de Deacon Blue y estamos encantados de poder escribir un nuevo capítulo de esta relación. Gracias a todos los que nos habéis esperado y nos habéis dado la bienvenida a nuestro regreso".