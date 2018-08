Eagle-Eye Cherry anuncia conciertos en Barcelona y Madrid

Actualizado 21/08/2018 16:48:39 CET

Después de 14 años de su última actuación en nuestro país, Eagle-Eye Cherry está de regreso y tras anunciar una fecha para un concierto en Pontevedra (13 de octubre), los seguidores del artista (con sus propuestas y apoyos en www.showsondemand.es), han conseguido añadir dos conciertos más en su paso por nuestro país.

De esta manera, Shows on Demand e i-Radia anuncian Madrid (12 de octubre, Sala But) y Barcelona (11 de octubre, Barts) como nuevas oportunidades de disfrutar de sus éxitos y de sus nuevas canciones que ya están rotando en todas las radios europeas.

El próximo jueves 23 de agosto a las 12:00 horas saldrán a la venta las primeras 100 entradas de las dos nuevas ciudades con un precio especial, que se mantendrá hasta que se agoten.

Eagle -Eye Cherry, hijo y hermano de músicos (es hermano de Neneh Cherry y de Titiyo Jah - ganadora de 4 Grammys suecos), ha publicado hasta la fecha cinco discos: "Desireless" (1997), "Living in the present future" (2000), "Sub Rosa" (2003), "Live and Kicking" (2006) y "Can*t get enough" (2012). En otoño de este año se editará su último trabajo embarcándose en una gira mundial de presentación.