Elvis Costello anuncia nuevo disco para octubre: Look now

Actualizado 30/07/2018 18:11:33 CET

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Elvis Costello anuncia este lunes el lanzamiento de nuevo disco junto a The Imposters -con Steve Nieve al teclado, Davey Faragher al bajo y Pete Thomas a la batería- el próximo 12 de octubre de la mano de Concord Records y con el título de Look now.

Grabado en Hollywood, Nueva York y Vancouver, Look Now es el primer álbum que Costello ha hecho con The Imposters desde el lanzamiento en 2008 de Momofuku y su primer disco nuevo desde la aclamada colaboración de 2013 con The Roots, Wise Up Ghost.

La mayoría de los doce temas fueron escritos únicamente por Elvis Costello, aunque Do not Look Now y Photographies Can Lie fueron co-escritos junto a Burt Bacharach, quien hace una aparición especial liderando The Imposters al piano para esas dos baladas.

El álbum fue coproducido por Elvis Costello y Sebastian Krys, ganador del Grammy Latino del año 2007 y 2015. Ya puede adquirirse el pre-order de Look Now, el CD con 12 tracks o el álbum Deluxe de 16 canciones para acceder a la descarga de dos de las canciones destacadas del álbum: Under Lime y Unwanted Number.