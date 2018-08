Eminem lanza por sorpresa un nuevo álbum: Kamikaze

Actualizado 31/08/2018 11:45:16 CET

MADRID, 31 Ago. (EDIZIONES) -

Apenas unos meses después de su anterior entrega, Revival (2017), con la que puso final a cuatro años de silencio, Eminem demuestra que vive un buen momento creativo y lanza este viernes un nuevo álbum titulado Kamikaze.

Este nuevo disco sorpresa apareció en las plataformas de streaming en la medianoche de este 31 de agosto con un total de trece canciones para delicia y jolgorio de los millones de seguidores del rapero de Detroit.

Como es habitual, en sus letras va contra todo lo que se le pone por delante, como por ejemplo a la prensa por sus tibias críticas de Revival. También se acuerda del presidente Donald Trump y no para bien.

Otra sorpresa es que el disco supone el estreno del tema Venom, perteneciente a la película de súper héroes del mismo título de próximo estreno protagonizada por Tom Hardy.

Las canciones de Kamikaze son The Ringer, Greatest, Lucky You (feat. Joyner Lucas), Paul - Skit, Normal, Em Calls Paul - Skit, Stepping Stone, Not Alike (feat. Royce Da 5'9'), Fall, Kamikaze, Nice Guy (feat. Jessie Reyez), Good Guy (feat. Jessie Reyez) y Venom - Music from the Motion Picture.