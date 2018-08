Escucha Mantra, el contundente regreso de Bring Me The Horizon

Actualizado 22/08/2018 11:26:41 CET

MADRID, 22 Ago. (EDIZIONES) -

Han pasado ya tres años desde su último disco y Bring Me The Horizon regresan por todo lo alto con un nuevo single titulado Mantra, que hace las veces de primer avance del que será su sexto álbum, Amo, a la venta el 11 de enero de 2019.

El cantante Oli Sykes ha anticipado en BBC Radio 1 que tienen algo "emocionante que anunciar en los próximos días", al tiempo que ha asegurado que el nuevo material va en una línea diferente a su último disco de 2015, That's the spirit, criticado por ser demasiado pop.

"Queremos ser una banda de heavy, pero no en la manera que piensas en el heavy", ha sentenciado. El grupo ha puesto además en marcha la web joinmantra.org, que hace referencia a una frase de la canción: 'Do you want to start a cult with me?'

El grupo comenzará el 5 de noviembre en Sttutgart una gira que por ahora tiene fechas confirmadas durante todo ese mes por Europa, aunque no en España.