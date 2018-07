El FIB 2018 levantará el telón con el "torbellino hip hop" de Travis Scott

Publicado 19/07/2018 10:49:41 CET

BENICÀSSIM (CASTELLÓN), 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El rapero estadounidense Travis Scott encabeza la agenda de la primera jornada de la edición 2018 del Festival Internacional de Benicàssim (FIB), el veterano macrofestival que desde este jueves y hasta el próximo 22 de julio llenará de música el municipio castellonense.

La actuación de Scott, un "torbellino del hip hop", según le definen los responsables del certamen, es una de las más esperadas por los 'fibers'. La estrella actuará en el Escenario Las Palmas, donde sus seguidores podrán viajar "por un hip hop de otra dimensión a través de las canciones de su álbum 'Astroworld'".

El artista americano es el plato fuerte de la jornada inaugural del FIB 2018. En el Escenario Las Palmas se podrá disfrutar también de las actuaciones de Two Door Cinema Club, Caroline Rose, Nothing But Thieves, J Hus o Ley DJ.

Los f'ibers' escucharán asimismo indie nacional con Izal, uno de los grupos con "más calado y seguidores de nuestro panorama musical". La banda madrileña se subirá al Escenario Visa, tras las actuaciones de Everything Everything, Jessie Ware y Tune-Yards, dejando paso tras su concierto a Cashmere Cat.

En el South Beach Dance Stage Radio 3, actuarán la rapera Princess Nokia, Her's, Meridian Brothers, Sofi Tukker y Friend Within. Por su parte, Pale Waves, Polock, Carolina Durante, Fuego Squad, Vulk, Terry vs Tori y Yahaira, desde Razzmatazz, uno de los grandes clubes de referencia de la noche barcelonesa, convergerán en el escenario VW Driving Music FIB Club.

EXPECTATIVAS DE ASISTENCIA

El FIB 2018 dará así mañana el pistoletazo de salida con unas expectativas de unas 40.000 personas por día, aunque confían en una afluencia aún mayor en las jornadas del viernes y sábado.

Un año más, los asistentes británicos suponen el 80% del público internacional que acude al encuentro, aunque otros dos países de procedencia que hay que destacar son Francia e Italia.

El FIB no es solo música, sino que también supone un impacto turístico y repercusión internacional para la localidad costera "impagable", recuerdan fuentes del área de Turismo del Ayuntamiento de Benicàssim.