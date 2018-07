El Huercasa Country Festival se consagra y cierra su quinta edición con más de 10.000 personas

Actualizado 08/07/2018 17:16:24 CET

El legendario Steve Earle junto con la banda The Dukes ponen el broche de oro al evento celebrado en Riaza

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS- Gemma Huesca) -

La quinta edición del Huercasa Country Festival, celebrado este fin de semana en el municipio segoviano de Riaza, ha reunido por primera vez a más de 10.000 amantes de la música norteamericana consagrándose como uno de los encuentros clave en su género.

El encargado de cerrar la jornada del sábado fue el legendario Steve Earle, que salió al escenario acompañado por la banda The Dukes, con los que repasó los mejores temas de su dilatada carrera musical e interpretó otros de su nuevo trabajo So you wannabe an outlaw.

Durante el recital, uno de los más esperados de todo el encuentro, el compositor oriundo de Virginia aprovechó para demostrar que sigue patente en él su marcado activismo político y para hacer un alegato acerca de la importancia que juega la música en la vida de las personas.

"Creo con todo mi corazón que la música puede cambiar el mundo", dijo el músico cuando, ya al final del concierto, comenzaron a sonar los primeros acordes de Christmas in Washington de su disco El corazón.

Justo antes de su actuación, calentaron el escenario The Band of Heathens que presentó ante el público de Riaza su último EP Live Viva Satellite. Además de interpretar sus nuevos temas, los de Austin sorprendieron al público con dos versiones inesperadas: Hurricane de Neil Young y Blue de Los Jayhawks.

Para este concierto quisieron contar con la presencia en el escenario del madrileño Álex Muñoz, que, a sus 28 años de edad se ha convertido en uno de los músicos de referencia de la Americana Music en Nashville, ciudad country por referencia y en donde reside actualmente.

RECUERDO A DOLLY PARTON

La encargada de abrir la segunda jornada del festival fue Stephanie Quayle. La de Montana dio un recital de altura demostrando por qué se perfila como una de las grandes promesas de este género, no solo por su agradecimiento continuo a un público entregado sino por su recuerdo a las raíces del country tradicional.

Prueba de ello es el éxito que alcanzó con su single Drinking With Dolly (2016), una canción nostálgica sobre los buenos tiempos de la country music en la que habla de haber nacido en la década equivocada mientras sueña con beber con Dolly Parton. Su particular homenaje vino cuando interpretó, casi al cierre de su actuación, Jolene, todo un himno de este género musical.

Aunque hubo más afluencia el sábado, la cita del viernes también fue muy aplaudida por el público venido de todas partes de España que disfrutó de la actuación de Jaime Wyatt y del trío de Nashivell The Cadillac Three, quienes pusieron la nota más rockera del encuentro.

John Hiatt and The Goners fueron los encargados de cerrar la primera edición del festival ofreciendo un recital en el que se rememoraron los 30 años de la edición de Slow Turning (1988), un álbum seminal lleno de blues añejo y sentimiento country, aunque fue con la balada Have a little faith in me con la que el músico estadounidense consiguió el más sincero reconocimiento del público.

MÚSICA, FAMILIA Y NATURALEZA

Más allá de las actuaciones musicales, el festival ha contado además con numerosas actividades no solo dentro del recinto sino también en la plaza de la localidad segoviana donde durante el día se han dado cita los amantes del country para bailar al conjunto los mejores clásicos de este género con el Country Line Dance.

Todo ello en un entorno natural idílico en el que se han promocionado muchas actividades para los más pequeños de la casa, demostrando así la nota familiar de este festival. Los asistentes han podido degustar dentro del recinto mazorcas y tradicionales hamburguesas norteamericanas además de otras alternativas para los vegetarianos; todo ello con el fin de transmitir los valores de vida sana y rural que, unidos a la música country, hacen del Huercasa un festival referente en su género.