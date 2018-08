Ismael Serrano celebrará veinte años de canciones con un concierto especial en Madrid rodeado de amigos

Actualizado 02/08/2018 14:23:47 CET

MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ismael Serrano anuncia un concierto "muy especial" dentro de la gira con la que esté celebrando sus veinte años de carrera musical por ciudades de toda España y que tiene fechas confirmadas hasta marzo de 2019.

"El 17 de octubre damos un concierto muy especial en Madrid, en el Wizink Center. Venciendo mi timidez habitual convoqué a artistas amig@s a los que admiro y con los que alguna vez compartí parte de este viaje", anuncia el músico en un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press.

Entre los artistas por ahora confirmados se encuentran Víctor Manuel, Miguel Ríos, Rozalén, Silvia Pérez Cruz, Pedro Guerra, Marwan, Andrés Suárez, Nach y Javier Bergia, a los que próximamente se unirán algunos más.

Y aún añade: "Son veinte años ya. Viendo el cartel me doy cuenta de los sueños cumplidos. Quién me iba a decir. No tengo palabras para agradecer. A los artistas que me acompañarán en el escenario. A los músicos que me enseñaron. A tod@s vosotr@s por hacer que me sienta menos solo, por ayudarme a mirar más allá del horizonte".

Por otro lado, Ismael Serrano está preparando un disco acústico (voz y guitarra) grabado en vivo, en el que rescatará viejas canciones que no siempre entran en el repertorio e incluirá también alguna versión de esos autores con los que se siente "en deuda, junto con algún nuevo tema inédito".