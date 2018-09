Iván Ferreiro publica el disco 'Cena Recalentada': "Cuando nos censuran y nos putean hacemos mejores canciones"

Publicado 18/09/2018 19:26:54 CET

El cantante Iván Ferreiro, que publica este viernes 21 de septiembre el disco 'Cena Recalentada', un homenaje al grupo de La Movida Golpes bajos, ha asegurado que "cuando censuran y putean a los artistas", hacen "mejores canciones" y ha indicado que "la lírica funciona mejor cuando es maltratada desde el Gobierno".

"A veces creo que es mejor que el sistema sea una mierda para tener algo por lo que protestar", ha señalado en una entrevista concedida a Europa Press para añadir que, "a pesar de "la libertad de expresión corre peligro", es buena época "para escribir".

"Creo que ahora hay que ir más a muerte. En el momento en el que la libertad de expresión está un poco amenazada hay que hacer los chistes mas bestias que se pueda. Hay que hacer un movimiento contrario al que viene", ha asegurado.

Para él, parte de la libertad de expresión "tiene que ver con la equivocación" ya que "no se puede tratar de la misma manera a un chaval joven", independientemente de su proyecto musical. "Creo que ese chaval puede decir o que le de la gana aunque esté equivocado, es una forma de que una sociedad madure", ha señalado.

En este contexto, ha hecho referencia también a "los límites del humor" recalcando que "ahora más que nunca hay que hacer chistes de todo", puesto que, a su juicio, se está confundiendo "el mal gusto" con "lo que se puede o no se puede decir".

"Hay que decir las barbaridades que podamos, y creo que este disco no se calla, por ejemplo con la canción 'La reclusa', que habla de un maltratador hijo de puta, y habrá algún idiota que diga que no se puede cantar eso, pero es que yo aprendí lo que no quiero ser escuchando este tipo de canciones", ha expresado.

Asimismo, ha declarado que "la apropiación cultural" es "una broma y una paletada" y que, en ese caso, "el viviría apropiándose de todo". "Vivimos en un mundo en el que cada vez nos vamos a mezclar mas, en 100 años vamos a ser todos chinos, ¿de que estamos hablando?", ha aseverado.

En este sentido, ha indicado que, para él, la controversia de la "apropiación cultural tiene que ver también con "ciertos nacionalismos", y ha añadido que es necesario "cuidar ciertos patrimonios" así como los idiomas de las autonomías, pero sin volverse loco".

A pesar de todo ello, para Ferreiro "son buenos tiempos para la gente que escribe". "Hoy en día nos escuchan, recuerdo en los 90 con Los Piratas que tenia la sensación de que con las letras nos ponían pegas de si la gente querría escucharlo o no, en un sentido comercial", ha aseverado para añadir que "tienen que empezar a largar como cabrones y soltar toda la mierda que puedan".

En cuanto al disco homenaje, lleva el nombre de uno de los títulos más populares de Golpes Bajos, y contiene las 19 canciones que el grupo compuso en su "corta pero profunda trayectoria" con títulos como 'Malos tiempos para la lírica', 'Lágrimas', 'No mires a los ojos de la gente', 'Hansel y Gretel', 'Santos de devocionario' o 'Colecciono moscas, y en el que han participado el resto de miembros vivos de Golpes Bajos, Teo Cardalda y Luis García. Su cantante, Germán Coppini, falleció en 2013.

"Golpes bajos es el grupo de cuando yo era un proto adolescente. Apareció este grupo que era como totalmente distinto, es muy cañero, y luego tiene un discurso de adolescente insatisfecho. Siniestro Total y otras bandas eran como grupos muy divertidos, no daba esa sensación de profundidad", ha relatado.