Jaime Urrutia, ex componente de Gabinete Caligari: "La música es el consuelo de las almas en pena"

Actualizado 04/06/2007 14:00:07 CET

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Jaime Urrutia lleva más de 25 años en la industria musical, primero como líder de Gabinete Caligari y en los últimos tiempos disfrutando en solitario, con dos discos a sus espaldas ('Patente de corso' y 'El muchacho eléctrico'). Más de dos décadas negándose a grabar directos hasta que ahora ha llegado el momento de la mano de 'enJoy' (DRO), un álbum grabado en la madrileña sala Joy Eslava, en el que hace un repaso a toda su discografía.

Urrutia repasa temas que cantó con Gabinete así como otros de sus dos últimos discos. En su mayoría, temas cargados de letras en las que canta "al amor y la soledad". "El 80 por ciento de las canciones le cantan al desamor. La música es el consuelo de las almas en pena", aseguró en una entrevista concedida a Europa Press.

Noches sin dormir y hasta más de un mes para componer muchos de los temas, ya convertidos en clásicos, traen como consecuencia canciones "muy cuidadas" y, en muchos casos, con muchas dificultades".

"'El calor de un amor en un bar' o 'Qué barbaridad' son las canciones que más me ha costado componer", aseguró el músico, que en este nuevo disco, que se edita junto a un DVD, ha contado con la colaboración de amigos como Bunbury, Loquillo, Eva Amaral, Dani Martín, Pereza, Jorge Drexler o Iván Ferreiro.

Pero, aparte de las canciones escritas "cuando todo te va mal" -y te "sientes como un pobre 'desgraciao'", como entona Urrutia en 'La sangre de tu tristeza', un mano a mano con el líder de El canto del Loco- o "música para el consuelo", como 'Camino Soria', en la discografía de Urrutia también hay canciones "coloristas y festivas", como 'La culpa fue del cha-cha-chá'.

PEREZA, LOQUILLO Y CALAMARO

También están en este trabajo, que sale a la venta el 5 de junio, temas como 'Delirios de grandeza', 'Tócala, Uli', 'Mentiras', 'Cuatro rosas' (con Pereza), '¿Dónde estás?' (con Loquillo), 'Suite nupcial' o 'Maribel', así como el 'bonus track' 'Tratando', con Andrés Calamaro.

"A todos los artistas les toca antes o después hacer un disco en directo", dijo Urrutia, enemigo de este tipo de grabación, pero que pensó que había llegado el momento de ofrecer al público un trabajo de estas características.

Tras un mes de ensayos, el pasado 20 de febrero se grabó este disco, bajo la producción de Carlos Nerea. "Estaba todo muy atado y salió bien", recordó Urrutia, que espera tener terminado para finales de 2008 su tercer disco en solitario, pero ahora sólo quiere que su público "disfrute" con este 'enJoy'.

"Lanzar un nuevo disco es como un examen. Músicos de mi generación como Loquillo tenemos que demostrar muchas cosas todavía. A las radios les interesa más las caras nuevas", denunció Urrutia, quejándose de que en España no se tenga el respeto que, por ejemplo, existe en EE UU con Bob Dylan.

Este amante de "lo clásico", desde Elvis al pasodoble español, sí reconoció que con un carrera tan extensa y con tantas letras a la hora de componer no lo tiene fácil. "Temo repetirme y no tengo disciplina para escribir. Cada vez es más difícil y hasta me despierto a veces para recordar las melodías que sueño", confesó.

NEURONAS PARA ESCRIBIR

En cuanto a si la música es su vida, Urrutia recordó que su época de "fan" terminó hace tiempo y que casi no tiene tiempo para escuchar música. "Guardo las neuronas para escribir mi música", apuntó un artista que recuerda con cariño cuando de joven iba al Rastro a comprar vinilos de segunda mano.

A la espera de empezar a girar con esta nuevo trabajo, en Madrid actuará en la sala Joy Eslava el próximo 13 de junio, Urrutia no contempla con "nostalgia" etapas pasadas con Gabinete Caligari y niega un reencuentro de la banda. "Necesitaba un cambio y con Gabinete ya había cumplido, aunque nunca me canso de cantar aquellos temas", concluyó.