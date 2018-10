Kurt Vile anuncia nuevo disco y presenta un adelanto

Actualizado 10/09/2018 18:50:08 CET

Kurt Vile regresó el pasado mes con un nuevo single titulado Loading zones, anticipo de su próximo disco, que este lunes se confirma que llegará el 12 de octubre con el título de Bottle it in (Matador Records).

Este álbum supone su regreso discográfico tres años después de su última entrega hasta la fecha, y un año después de su disco colaborativo a medias con Courtney Barnett.

Bottle it in ha sido regristrado en Los Angeles, Portland y Brooklyn y en algunos temas colabora el ingeniero y productor Shawn Everett. La mayor parte del álbum ha sigo grabada, en cualquier caso, en los Tarquin Studios de Bridgeport (Connecticut) con la ayuda de Peter Katis.

Aparecen también en el disco como artistas invitados Kim Gordon, Cass McCombs, Stella Mozgawa de Warpaint y Mary Lattimore. Acompañando al anuncio, Kurt Vile estrena este lunes un segundo single del disco titulado Bassackwards.

Las canciones de Bottle it in son Loading Zones, Hysteria, Yeah Bones, Bassackwards, One Trick Ponies, Rolling With the Flow, Check Baby, Bottle It In, Mutinies, Come Again, Cold Was the Wind, Skinny Mini y (Bottle Back).

La gira de presentación tendrá dos paradas en España: El 22 de octubre en Barcelona (Apolo) y al día siguiente en Madrid (Teatro Barceló).