Kylie Minogue, en Las Ventas con el MTV Day

Actualizado 02/05/2009 17:11:55 CET

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

Kylie Minogue será la artista cabeza de cartel del 'MTV Day 2009', que se celebrará en la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid el próximo 2 de julio. La séptima edición de este evento musical también contará con la actuación de una estrella nacional que los organizadores esperan confirmar en breve.

Minogue lanzó en 1987 su primer single. En más de veinte años sobre los escenarios, cuenta con diez discos de estudio, dos en directo, ocho conciertos en DVD, un disco de Grandes Éxitos y un disco doble ('Ultimate Kylie').

Canciones como 'Can't Get You Out Of My Head', 'Spinning Around','Celebration' o 'Slow' son sólo algunos de sus éxitos. Algunos de ellos sonarán en este directo.

'MTV Day 2009' está patrocinado por Caja Madrid y Vodafone, con la colaboración de Colgate. Próximamente se anunciarán los nombres de los artistas que completarán el cartel de la noche. La "preventa exclusiva" de entradas tendrá lugar los días 4 y 5 de mayo en MySpace, informan los organizadores. La venta de entradas "activa" será un día después.

En su edición de 2008, el 'MTV Day' contó con cinco horas de música a cargo de las actuaciones de Maroon 5, Pignoise, Porta, Belinda, Dover y Motel en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid.