Muere Aretha Franklin: El legado de la gran reina del soul en 5 canciones

Actualizado 16/08/2018 17:52:23 CET

MADRID, 16 Ago. (EDIZIONES - David Gallardo) -

Después de varios días recibiendo cuidados paliativos en su casa de Detroit rodeada por familiares y amigos, Aretha Fraklin ha fallecido este jueves a los 76 años de edad.

La gran diva del soul fallece de esta manera tras varios años de lucha contra el cáncer de páncreas, que la habían obligado en febrero de 2017 a anunciar su retirada de los escenarios.

Se mantenía en la privacidad del hogar desde entonces, dejando para la posteridad un legado inmortal repleto de clásicos del soul en particular -con especial poderío en la segunda mitad de los sesenta- y de la cultura popular del siglo XX en general.

Nacida el 25 de marzo de 1942 en Menphis (Tennessee), Aretha grabó su primer disco con tan solo 14 años. Fue el comienzo de una carrera jalonada con 18 premios Grammy, además de ser nombrada en 2008 mejor cantante de todos los tiempos por la revista Rolling Stone.

Escogemos a continuación cinco de sus grandes clásicos como homenaje.

I SAY A LITTLE PRAYER

Composición de Burt Bacharach y Hal David, originalmente para Dionne Warwick, que consiguió un número 4 en Estados Unidos en diciembre de 1967. Un año después, Aretha la incluyó en su álbum Aretha Now y rápidamente cosechó gran éxito en las radios norteamericanas, que no paraban de pincharla. Pocos meses después entraba en el top 10 de Estados Unidos y triunfaba también en Reino Unido, convirtiéndose en uno de sus mayores clásicos.

RESPECT

Escrita y originalmente publicada en 1965 por Otis Redding, Respect adquirió nueva dimensión en 1967 en la voz de Aretha Franklin, que convirtió esta canción en una declaración de empoderamiento femenino, pues se trata de una mujer fuerte y segura de sí misma, que sabe que tiene todo lo que su hombre quiere. Respect, que ganó dos Grammy en 1968, fue añadida en 2002 a la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos.

THINK

Escrita por la diva junto a su marido Teddy White para su célebre álbum de 1968 Aretha Now, Think es un himno feminista que alcanzó el puesto 7 en el Billboard, convirtiéndose así en el séptimo 'top 10' de la artista en Estados Unidos. Según Pitchfork, es la decimoquinta mejor canción de los sesenta.

(YOU MAKE ME FEEL LIKE) A NATURAL WOMAN

Otro single de 1967, en este caso coescrito por Carole King y Gerry Goffin, con ayuda del productor de Atlantic Records Jerry Wexler. Número 8 en Estados Unidos, más allá de las listas de éxitos, es todo un estándar del soul decenas de veces versionado por artistas como Celine Dion o Mary J. Blige.

SON OF A PREACHER MAN

Aretha Franklin fue en 1967 la primera en grabar este clásico escrito por John Hurley y Ronnie Wilkins. Sin embargo, decidió no publicarla al no encontrar acomodo con el resto del gran repertorio con el que trabajaba en aquellos días, de manera que terminó siendo grabada de nuevo por Dusty Springfield. Tras el éxito de esta versión, Aretha lo reconsideró y la incluyó en su disco This Girl's in Love with You (1970).