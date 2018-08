Muere Kyle Pavone, vocalista de We Came as Romans, a los 28 años

Actualizado 26/08/2018 14:31:51 CET

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Kyle Pavone, vocalista de la banda de metalcore We Came as Romans, ha fallecido a los 28 años. Las causas de la muerte del cantante, que fue trasladado a un hospital de Michigan días antes, todavía son desconocidas a falta de la autopsia que se realizará en los próximos días.

"Hoy, la música perdió a otro grande con la muerte de Kyle Pavone de la banda We Came as Romans", expresa el conjunto musical en un comunicado en Instagram. Asimismo destacan que el prematuro fallecimiento de Pavone "ha llegado demasiado pronto" para él y para sus compañeros de banda. "Todos están asolados por su muerte", continúa.

"Echaremos de menos sus sonrisas, preocupación por los demás y su impresionante talento musical. En lugar de flores brindaremos información sobre donaciones la semana que viene. La familia y la banda desean agradecer a sus seguidores y a la comunidad musical por todo su amor y apoyo mientras atraviesan su dolor", finaliza la nota.

Pavone se unió a We Came as Romans en 2008 como vocalista y tecladista. Durante su periplo enrolado en el grupo de metalcore participó en cinco álbumes de estudio, el último fue Cold Like War (2017). Uno de los proyectos más exitosos fue el LP Tracking Back Roots (2013), que llegó a alcanzar el puesto ocho en la lista Billboard 200. Además, el grupo iba a comenzar una gira en septiembre junto a los conjuntos Bullet for my Valentine y Bad Omens.