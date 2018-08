Pau Donés se retira temporalmente de la música para centrarse en su familia

Actualizado 31/07/2018 17:38:08 CET

Tras cumplir 50 años de vida y 20 con Jarabe de Palo, Pau Donés anuncia este martes que cuando acabe 2018 se retirará temporalmente de la música para tener más tiempo para sí mismo y su familia.

En sendas entrevistas en La Vanguardia y El Periódico con motivo de su actuación en el festival de Cap Roig, el músico catalán aclara asimismo que esta decisión no está relacionada con el cáncer de colon contra el que lucha desde 2015.

"Llevamos de gira todo el año y acabamos con una por teatros y auditorios para decir un hasta pronto, pero no un adiós para siempre. A partir del año que viene ya veremos qué pasa, pero no me retiro. Sólo que tengo ganas de descansar un poco, porque son muchos años y quiero recuperar cosas de mi vida cotidiana que he perdido y quiero reanudar: los fines de semana, las vacaciones, ir a comprar...", explica a La Vanguardia.

Y aún añade Pau Donés al citado diario: "Tengo una hija de catorce años y los primeros doce nos hemos visto cuándo podíamos... Y este es uno de los motivos por los cuales paro, porque me perdí la primera parte de su vida y ahora no me quiero perder la adolescencia".

Por su parte, asegura a El Periódico que con el cáncer se dio cuenta de que tiene una hija y que es "guapo levantarte y llevarla al cole". "El 1 de enero del 2019 Pau Donés cuelga la guitarra, cierra el estudio con llave y se va a vivir fuera. Como no hay ninguna asociación de músicos anónimos, tengo que hacerlo de esta manera".

Finalmente, afirma que solo se retirará el día que le "mate el cáncer" y señala: "Es un hasta luego indefinido. Lo que tengo claro es que no volveré a los tres meses. Quiero parar y me voy a vivir al extranjero por eso, para estar con mi hija".