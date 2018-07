Paul McCartney anuncia nuevo disco y estrena dos canciones como anticipo

Actualizado 20/06/2018 18:22:07 CET

Cinco años después de su anterior entrega, Paul McCartney regresará a finales de este 2018 con un nuevo disco de estudio con material inédito titulado Egypt Station.

Este álbum ha sido producido en su mayoría por Greg Kurstin, con Ryan Tedder de One Republic poniéndose a los mandos en una de las canciones. Ha sido grabado en Los Angeles, Londres y Sussex.

Egypt Station verá la luz el 7 de septiembre a través de Capitol Records y a modo de anticipo el músico inglés comparte dos de sus nuevas canciones: Come on to me y I don't know.

La semana pasada desapareció la cuenta de Instagram de Paul McCartney, generando una gran especulación. Además, el exBeatle fue visto haciéndose fotos en lugares emblemáticos de Liverpool ese mismo día.

La jornada finalizó con una actuación sorpresa en el Liverpool Philharmonic Pub, durante la cual Come On To Me hizo su debut en vivo junto con un conjunto de clásicos.