Actualizado 26/01/2007 23:00:03 CET

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Pearl Jam actuará en Madrid el próximo 9 de junio, dentro del Festimad 2007, según informa la banda en su página web oficial, y recoge Europa Press. La banda americana visitará España dentro de su gira de conciertos, que recalará en ciudades como Lisboa, Munich, Katowice, Viena, Londres o Dusseldorf, entre otras.

El primer disco del grupo, 'Ten', vio la luz en 1991, con la canción 'Alive' como primer sencillo. Tras ser telonero de varias bandas importantes del momento, como Smashing Pumpkins, U2 o Red Hot Chilli Peppers, en 1992 el grupo dio inicio a su primer gira europea. Tras el éxito de 'Vs.', su segundo álbum, llegarían 'Vitalogy', 'No code', 'Binaural' hasta el disco homónimo de la banda, 'Pearl Jam'.

La última edición de Festimad, que se celebró los días 27 y 28 de mayo de 2006, contó en su cartel con grupos como Deftones, Alice in Chains, Incubus, System of a Down o The Prodigy.