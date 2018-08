Phil Collins, abierto a una reunión de Genesis con su hijo en la batería

Actualizado 20/08/2018 12:31:12 CET

MADRID, 20 Ago. (EDIZIONES) -

Once años después, parece que una hipotética reunión de Genesis está más cerca que nunca, pues tanto Tony Banks como Mike Rutherford se han mostrado recurrentemente abiertos a la idea.

El más reticente ha sido siempre Phil Collins debido a sus problemas de salud, que le impiden tocar la batería con normalidad, lo cual le llevó a retirarse de la música por un tiempo.

Sin embargo, con la vuelta a los escenarios de Collins durante 2017 y 2018 -y aún con fechas por delante en otoño en Norteamérica-, parece que las cosas están cambiando.

"No diría que no hay una posibilidad. Mike, Tony y yo seguimos siendo cercanos. No puedo imaginar cómo sería si yo no tocara la batería, pero cualquier cosa es posible", dijo Collins a Rolling Stone.

Collins perdió su habilidad para tocar la batería después de sufrir daños en los nervios durante la última gira de reunión de Genesis en 2007, por lo que para su actual gira cuenta con su hijo Nicholas tras los tambores.

"Mike y Tony están entusiasmados con Nic. Mike hizo el comentario apropiado de 'simplemente lo entiende, simplemente obtiene lo que se necesita y lo que se requiere para esa canción'. Pensé que era algo maravilloso que decir. Tenía 16 años en ese momento", destaca Collins.

Por eso, el músico aún añade: "Así que creo que, sí, si hiciéramos algo, pienso que tendría que ser con Nic en la batería porque no me veo capaz de hacerlo. Creo que su opinión sobre Nic es lo suficientemente alta como para llevarlo a bordo como parte de la banda".