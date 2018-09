Los reunificados Smashing Pumpkins anuncian nuevo disco: Shiny and Oh So Bright Vol 1

Actualizado 14/09/2018 13:19:37 CET

The Smashing Pumpkins publicarán el próximo 16 de noviembre un nuevo álbum de estudio producido por Rick Rubin y titulado Shiny and Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun.

Este es el primer disco desde el año 2000 que incluye a los miembros fundadores Billy Corgan, James Iha y Jimmy Chamerlin, recientemente reunificados y que ya han girado por toda Norteamérica -por lo que se les espera en Europa próximamente-.

Se trata de tres cuartas partes de la formación original, pues solo falta la bajista D'Arcy, que quedó fuera de la reunión con importante polémica y declaraciones cruzadas con el líder Billy Corgan, quien se ha mantenido siempre al margen del grupo con diferentes integrantes.

Después lanzar el single de regreso Solara, la banda acompaña este anuncio de otro nuevo tema, en esta ocasión titulado Silvery Sometimes (Ghosts), ya disponible en todas las plataformas digitales.

Las canciones del álbum -que al ser un primer volumen, tendrá continuación- son Knights of Malta, Silvery Sometimes (Ghosts), Travels, Solara, Alienation, Marchin' On, With Sympathy y Seek And You Shall Destroy.

A Corgan, Iha y Chamberlain les acompañan actualmente el guitarrista Jeff Schroeder -en la banda desde 2007- y el bajista Jack Bates -hijo de Peter Hook de Joy Division y New Order-.