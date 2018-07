Sweet Barrio aúnan influencias caribeñas y flamencas en su nuevo videoclip: Trouble woman

Actualizado 28/06/2018 13:39:42 CET

MADRID, 28 Jun. (EDIZIONES) -

Tras el lanzamiento de su tema debut y un mes de actividad frenética en el que Sweet Barrio han estado presentando sus canciones en escenarios tan diversos como el de las fiestas de San Isidro en Madrid o el festival Sueños de Libertad en Ibiza, el dúo presenta ahora Trouble Woman.

Se trata de un conglomerado de influencias flamencas y caribeñas que conforma los cimientos sobre los que se desarrolla esta canción, una reivindicación identitaria con aires de optimismo y resignación que retrata a una chica joven que se reconoce tremendamente imperfecta y complicada, pero a pesar de ello las cosas nunca le salen del todo mal, llegando a suponer sus defectos en muchas ocasiones una fuerte virtud.

Este es el nuevo videoclip de Sweet Barrio, que estrenamos en exclusiva en Europa Press:

La vocalista Poochyeeh afirma al respecto: "Siempre he escuchado el término Swing en la música latina que consumo a diario como la salsa o el merengue y me ha llamado mucho la atención. Yo lo identifico como el poderío de la esencia de mostrarse uno mismo, donde para mí reside la belleza de las cosas que todo lo transciende y he querido trasladarlo a mi cultura y mi contexto habitual en forma de canción".

Y aún añade: "Además me hace muy feliz sentir este sentimiento respaldado en la guitarra de mi compañero Maxi a través de sonidos que homenajean grandes influencias para nosotros como es el reggae de los primeros años de Bob Marley & The Wailers o artistas de Trojan Records, o incluso detalles que evocan a Las Grecas en combinación con la producción de Campi (nuestro productor), que para nosotros ha sabido captar perfectamente lo que queríamos transmitir con todo lo que ello supone".

Sweet Barrio se encuentran inmersos en su Gira de Extraradio con la que están visitando los barrios y poblaciones de la periferia de Madrid.