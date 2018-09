Tarque estrena Ahora y en la hora, guitarrero y potente primer single de su debut en solitario

Actualizado 06/09/2018 17:59:00 CET

MADRID, 6 Sep. (EDIZIONES) -

Carlos Tarque estrena este jueves Ahora y en la hora, primer single y videoclip de su disco de debut en solitario al margen de M Clan, que verá la luz en octubre y en el que cuenta con una banda integrada por el guitarrista y productor Carlos Raya, el bajista Chapo González y el batería Coki Giménez.

"Aquí tenéis el estreno de Ahora y en la hora, primer vídeo de mi nuevo álbum. Es una grabación del tema en directo en los estudios Riff Raff y rodado por Lasdelcine. Mañana estrenamos la versión del álbum en Spotify", anunica Tarque en las redes sociales.

El pasado mes de enero, Tarque ya anticipó a Europa Press que tanto él como su compañero en M Clan, Ricardo Ruipérez, se separarían durante una temporada -nunca de manera definitiva- para emprender proyectos en solitario. "Es un paréntesis que puede ser sano", destacó entonces.

Sobre su disco en solitario, Tarque explicó: "Tiene una vena más rockera. Es un disco con riffs más de hard rock, pero tampoco es de hard rock. Es como la parte más dura de M Clan, un poco más cañera y más cruda".

"No quiero tanta instrumentación ni tantos teclados, algo más puro de rock clásico, que es una cosa que con M Clan hay un poquito, pero no todo lo que yo quisiera. Por su lado, Ricardo también quiere otro tipo de canciones que no nos encajan en el grupo", apuntó.