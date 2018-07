The Coral presentarán nuevo disco en Barcelona, Zaragoza, Madrid y León

Actualizado 18/07/2018 12:32:24 CET

Los británicos The Coral nos visitarán en noviembre para presentar su nuevo disco, Move Through The Dawn, que se publicará el 17 de agosto.

Las ciudades por las que pasará su tour son Barcelona (Sidecar, el 13 de noviembre), Zaragoza (Las Armas, el 15), Madrid (Chango, el 16, dentro del ciclo SON Estrella Galicia) y León (Espacio Vías, el 17).

Toda la información sobre la venta de entradas está en la web de la promotora www.houstonparty.com. El primer anticipo de este nuevo disco es Eyes like pearls.