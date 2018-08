Tom Morello anuncia nuevo disco con Steve Aoki, Vic Mensa, Gary Clark Jr, Marcus Mumford y Portugal. The Man

Actualizado 27/07/2018 17:01:32 CET

MADRID, 27 Jul. (EDIZIONES) -

Tom Morello está listo para lanzar el proyecto artístico más ambicioso de su carrera hasta la fecha: Su nuevo disco en solitario, The Atlas Underground, que verá la luz el 12 de octubre a través de BMG Records.

Dos de las pistas del álbum, We Dont Need You ft. Vic Mensa y Battle Sirens ft. Knife Party, están ya disponibles en las plataformas digitales habituales.

En The Atlas Underground, Morello abre un camino hacia un nuevo territorio sonoro gracias, entre otras cosas, al talento de numerosos colaboradores como Marcus Mumford, Portugal. The Man, Bassnectar, RZA y GZA de Wu-Tang Clan, Vic Mensa, K.Flay, Big Boi, Gary Clark Jr, Pretty Lights, Killer Mike, Steve Aoki y Whethan, entre otros.

Así, el guitarrista de Rage Against the Machine, Audioslave y Prophets of Rage transforma su sonido en algo que incluso él no podía haber anticipado, mezclando riffs rockeros de Marshall con la magia digital de EDM y hip-hop. Morello ha ejercido como guía en la grabación, seleccionado y contactando personalmente a cada uno de los artistas involucrados.

"Los riffs y los ritmos marcaban el camino, pero el extraordinario talento de los colaboradores llevaron mi creatividad a un territorio inexplorado. He sido un devoto de la música y un defensor de los derechos sociales en todo momento. En medio de esta sensación de inminente perdición, ahora es el momento de reunir a las tropas en un último esfuerzo para salvar el planeta y nuestras almas artísticas. Desafiando los límites preestablecidos de la música que se ha hecho hasta ahora, puedes abrir los ojos del pueblo y así cambiar el status quo de la sociedad", plantea Morello.

The Atlas Underground:

1. Battle Sirens - Tom Morello ft. Knife Party

2. Rabbit's Revenge- Tom Morello ft. Bassnectar, Big Boi, and Killer Mike

3. Every Step That I Take- Tom Morello ft. Portugal. The Man and Whethan

4. We Don't Need You- Tom Morello ft. Vic Mensa

5. Find Another Way- Tom Morello ft. Marcus Mumford

6. How Long- Tom Morello ft. Steve Aoki and Tim McIlrath (Rise Against)

7. Lucky One- Tom Morello ft. K.Flay

8. One Nation- Tom Morello ft. Pretty Lights

9. Vigilante Nocturno - Tom Morello ft. Carl Restivo

10. Where It's At Ain't What It Is - Tom Morello ft. Gary Clark Jr. and Nico Stadi

11. Roadrunner - Tom Morello ft. Leikeli47

12. Lead Poisoning - Tom Morello ft. GZA, RZA, and Herobust