Los tuits nocturnos de Amaia Montero que han dejado muy intranquilos a sus fans

Actualizado 05/09/2018 12:47:55 CET

MADRID, 5 Sep. (EDIZIONES) -

La pasada noche Amaia Montero decidió que era buen idea tuitear, sin previo aviso y sin dar más explicaciones cuatro palabras en inglés: "The game is over". En su cabeza igual tenía otro significado, pero sus 548.000 seguidores se quedaron inmediatamente atónitos y comenzaron a especular en una única dirección.

"No nos dejes los tuyos siempre y por siempre estaremos aquí, porque rendirse no es una opción", responde uno de sus fans, mientras otro dice: "¿Qué pasa? Cualquier cosa que sea esperamos que esté bien, y que todo se solucione tarde o temprano. Si te retiras de la música siempre estarás con nosotros y nosotros contigo. Eres una persona como todos nosotros y tienes todo el derecho de descansar. Te queremos".

Un centenar de respuestas en esta dirección terminaron provocando la alarma habitual cuando algo se comenta mucho en Twitter, convirtiendo a Amaia Montero en trending topic. A convertirse en tendencia definitivamente ayudó la propia Amaia con un segundo mensaje acompañado por la portada del disco de debut de su exgrupo La Oreja de Van Gogh: "Empezando a despedirme y empezando por el principio".

A esas alturas de la medianoche del martes ya había cundido definitivamente la alarma, con sus fans reclamando una explicación. "Nos estás asustando", clamaba una seguidora, mientras la cuenta Amaia Montero Squad escribía: "Pero todavía queda mucho por andar, ¿no? Por favor confírmanos que hay Amaia Montero para rato".

Han transcurrido ya trece horas desde el segundo y hasta ahora último tuit de la artista vasca, que no se ha manifestado más a pesar del revuelo causado. Desde su oficina Get In aseguran a Europa Press que toda su agenda sigue según lo previsto, siendo su próximo concierto este sábado 8 de septiembre en Béjar. Sin embargo, los fans siguen a esta hora especulando con el futuro inmediato de Amaia Montero. Hasta que ella no hable todo queda en el aire.