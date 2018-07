Twanguero: "Me encantaría presentarle mi música a Tarantino"

Actualizado 21/06/2018 17:36:14 CET

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS - David Gallardo) -

Pierde la cuenta Diego García 'Twanguero' (Valencia, 1976) de las veces que ha cruzado el Atlántico desde que hace algo más de un año decidió mudarse de Madrid a Los Ángeles, pero no es eso algo que le preocupe especialmente. Más bien al contrario, pues en este constante trajín encuentra su razón de ser ahora que acaba de publicar Electric Sunset, un nuevo disco grabado entre sus dos ciudades y Tucson con músicos de Calexico, en el que refleja su ajetreado momento vital.

"Se hace más música en Los Ángeles que en el resto de Europa, quizás quitando Londres", destaca a Europa Press el músico valenciano, quien añade: "Allí es todo muy potente y conviven un montón de estilos a la vez, el mainstream no apabulla. En el Forum de Inglewood un día tocan Los Tigres del Norte, otro Molotov, luego John Mayer, los latinos con cumbia, Rod Stewart o U2".

Esa variedad "se refleja en el disco, pues según explica, él vive en un barrio muy latino donde escuchaba "cumbia todos los días" hasta que terminó "tocando con dos tipos". Y aparte de cumbia, también encontramos sonidos fronterizos, referencias a Ennio Morricone, rumba, twang y colaboraciones como la del violinista Ara Malikian, con quien revisa el clásico Raska Yú con influencias de las músicas del este.

"Hay también una canción dedicada a Gabriel García Márquez, un pasodoble dedicado a los héroes caídos de la Guerra Civil titulado Gernika... Las canciones salen de mis vivencias pero estando en Los Ángeles te envuelve todo lo que ves alrededor", plantea mientras se muestra encantado con la recepción del público español en los conciertos que ha hecho en nuestro país.

Unas primeras actuaciones que tienen continuidad este mismo viernes 22 de junio en Burgos (La Rúa) y que después proseguirán por Valencia (29 de junio, 16 Toneladas), Bruselas (30 de junio, Great Gigs in the Park), Madrid (2 de julio, Noches del Botánico) y Petrer (11 de julio, Festival de Guitarra).

Encantado de estar de vuelta en España, admite que su base está en Los Angeles, aunque no deja de regresar para, por ejemplo, grabar en el último disco de Luz Casal o recibir el Premio MIN de la Música Independiente al Mejor Disco de Músicas del Mundo por sus Carreteras secundarias de 2017. Nuevos hitos para este guitarrista ganador de dos Latin Grammy por su trabajo con Diego El Cigala y que también ha tocado con Calamaro o Bunbury.

POTENCIARSE COMO SOLISTA

Más allá de toda esa sucesión de logros y reconocimientos, afirma Diego que estar en Los Angeles le hace reafirmarse en su carrera como solista mucho más que si estuviera en España, donde ya había entrado en una especie de rutina cómoda: "Una vez que rompes el hielo allí hay movimiento. A mi me etiquetan como alternativo o world music y no me veo en ninguna de las dos, pero tienen que colocarte en cualquier lugar".

"El folclore suyo es la música country y todo lo que no sea eso ya casi es world music. Yo he intentado quitarme la etiqueta de latin rock porque no me veo ahí. También me dicen a veces que soy jam band en plan Allman Brothers o The Grateful Dead, pero ahí sí que no me veo porque lo nuestro está muy ensayado. Soy un guitarrista español allí, en definitiva, y en todo eso me puedo mover", explica.

Admite en esta línea que en España tiene su circuito y su casa, pero tras divorciarse decidió alquilar su piso en Madrid y marcharse con su guitarra. "Me dieron el visado por ganar el Latin Grammy con El Cigala y le eché narices y me fui. Me he pasado muchos meses solo. Hay mucha soledad en Los Angeles, más teniendo en cuenta que yo en Madrid vivo en Ventas", apunta con sorna.

En cualquier caso, destaca que "a los yankis les gusta mucho la guitarra y el guitarrista español". "A lo mejor ahora mismo no el 80 por ciento quiere aprender a tocar la guitarra, son otros tiempos, pero siempre van a valorar ver a un guitarrista tocar en vivo. Eso va a ser positivo para los guitarristas porque vamos a ser rara avis en el mundo", bromea.

TARANTINO Y EL CINE

Después de asegurar que no quiere ser "mainstream" y que su "ambición es descubrir y aprender todo lo posible para hacer mejores discos", reconoce también que estar en Los Angeles le ha abierto la mente para buscar nuevas posibilidades para sus composiciones, siempre tan cinematográficas. Y tan claro lo tiene que afirma sin dudas: "Me encantaría presentarle mi música a Tarantino".

"Ahora estoy con Peer Music, una editorial con parte de cine. Cuando llegué a Los Angeles contraté a una publicista y me llevaba a fiestas a conocer gente. Yo le decía que no soy un compositor como John Williams, pero tengo un repertorio de puta madre para el cine. Lo que yo hago entra muy bien", confiesa con evidente ilusión.

Prosigue relatando que así logró que tras un concierto de presentación una mañana en Peer Music le ofrecieran un contrato para hacer música para cine, al tiempo que reconoce que Gernika, una de esas nuevas canciones de Electric Sunset, la compuso "pensando en David Lynch".

"Nosotros estamos en Sunset Boulevard, la oficina del supervisor musical de Tarantino está enfrente. Yo sé quienes son pero eso no significa que vayas a hacer música para sus pelis", apunta entre risas, para luego añadir: "Esta es una carrera alternativa o quizás no tan alternativa que siempre pensé y que ahora en Hollywood se puede materializar".

Y tan cerca lo ve que rememora entre risas: "Hay que hacer mucho lobby, pero un día le dije a mi publicista 'si consigues que Tarantino me vea tocar la guitarra alguna vez, el resto es mi trabajo'. Se generan allí muchos contenidos y algo va a caer, estoy convencido. Sería increíble y también tengo que decir que no hay nada demasiado parecido a mí en Los Angeles. Hay nicho para la música que yo puedo hacer. Es un sueño y esa es la ciudad de los soñadores".

Entre esos sueños de futuro también están presentar Electric Sunset por todo Estados Unidos, Canada y México sin olvidarse de España. "Ahora mi break es irme, desaparecer de aquí tocar un poco por allí. Es una vía de escape, pero tras estos conciertos de verano, en otoño e invierno estaré de vuelta por aquí. Nuestro agosto es diciembre, que es un mes en el que la gente sale mucho en España. También planeamos ya el verano de 2019 para festivales", concluye.