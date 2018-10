Víctor Manuel anuncia las primeras fechas de la gira de presentación de su nuevo disco

Actualizado 11/09/2018 11:53:06 CET

Víctor Manuel anuncia las primeras fechas de la gira de presentación de Casi nada está en su sitio, el nuevo álbum que publica el próximo 5 de octubre a través de Sony Music.

Las entradas para el primer concierto de la gira de presentación de Casi nada está en su sitio, el próximo 26 de octubre en el Teatro Palacio Valdés de Avilés se agotaron en una hora.

Este viernes 14 de septiembre salen a la venta en www.victormanuel.es las entradas para diez ciudades más de la gira Casi nada está en su sitio y además se estrena el tráiler del videoclip de Allá arriba al norte, el primer sencillo del álbum.

Casi nada está en su sitio es el primer álbum de canciones originales de Victor Manuel desde No hay nada mejor que escribir una canción, allá por 2008. Tras su participación en la gira El gusto es nuestro 20 años, la publicación de Canciones regaladas -su disco de versiones junto a Ana Belén-, un libro de memorias y el directo 50 años no es nada, era hora de que nuevas composiciones vieran la luz.

Las canciones del álbum son Allá arriba al norte, Vaya regalo, Así me siento hoy, Que se vengan todos, Elegir rumbo, No me digas, Digo España, Cuando acabe este vals, No me quieras tanto, Cachito, Nos están preguntando, Mujer hablando con su perro y He cortado estas flores.

La gira empezará en Avilés (26 de octubre, Teatro Palacio Valdés, entradas agotadas) y continuará por Ávila (9 de noviembre, Auditorio Lienzo Norte), Plasencia (16 de noviembre, Palacio de Congresos), Badajoz (17 de noviembre, Palacio de Congresos) y Valencia (28 de noviembre, Palau de les Arts).

Luego será turno para Vigo (14 de diciembre, Auditorio Mar de Vigo), Zaragoza (20 de diciembre, Sala Mozart - Auditorio), Alcoy (9 de febrero de 2019, Teatro Calderón), Santander (15 de febrero, Palacio de Festivales), Gijón (16 de febrero, Teatro de La Laboral) y Barcelona (4 de abril, Palau de la Música).

Turno será después para una mini residencia de Víctor Manuel en el Teatro de la Luz Philips Gran Vía de Madrid, donde actuará los días 9, 10, 11 y 12 de mayo de 2019. Información en www.victormanuel.es.