VÍDEO: Ariana Grande honra a Aretha Franklin con una emocionante interpretación de 'Natural woman'

Actualizado 17/08/2018 12:26:26 CET

MADRID, 17 Ago. (EDIZIONES) -

Ariana Grande fue la invitada la pasada noche en The Tonight Show with Jimmy Fallon y no dejó pasar la oportunidad de rendir tributo a Aretha Franklin, fallecida apenas unas horas antes.

Con el apoyo de The Roots, la banda residente del programa, Ariana se atrevió a cantar el clásico del soul (You make me feel like) a natural woman y el resultado fue de lo más emocionante.

Este homenaje fue relativamente improvisado, pues estaba previsto que Ariana abriera el programa con un sketch sobre su nuevo álbum, Sweetener, a la venta este viernes.

Pero hubo necesario cambio de planes para rendir tributo a la reina del soul. Dentro vídeo: