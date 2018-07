VÍDEO: Foo Fighters y Guns n' Roses se unen para una furiosa interpretación de It's so easy

Actualizado 15/06/2018 11:12:30 CET

Meses atrás ya pudimos ver a Dave Grohl como invitado sorpresa de Guns n' Roses y ahora la unión se ha multiplicado exponencialmente durante un concierto de Foo Fighters este jueves en Florencia.

Y es que a mitad de recital aparecieron en el escenario los tres miembros originales de Guns n' Roses que comandan su gira de reunión: El vocalista Axl Rose, el guitarrista Slash y el bajista Duff.

El trío se unió a todos los Foo Fighters para una inesperada y furiosa versión de It's so easy, el tema de Guns n' Roses perteneciente al álbum de 1987 Appetite for Destruction.

Con semejante plantel de músicos sobre las tablas, no sorprende que el resultado sea de una energía arrolladora, con el batería Taylor Hawkins enloquecido y cuatro guitarristas de talla mundial dando caña.

Axl Rose se muestra además potente y compartiendo sonrisas con un Dave Grohl que es, en definitiva, el que mejor se lo pasa de todos guitarreando con Slash.

Esta colaboración fue posible porque ambas bandas coinciden este fin de semana en el Firenze Rocks, con Foo Fighters liderando la jornada del jueves y Guns n' Roses la de este viernes.

La gira de Guns n' Roses llega en unos días a España con conciertos el 29 de junio en el Download Festival Madrid y el 1 de julio en el Estadio Olímpico de Barcelona.