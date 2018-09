Vídeo: Paul McCartney da un concierto sorpresa en la Grand Central Station de Nueva York

Actualizado 09/09/2018 13:39:03 CET

MADRID, 9 Sep. (EDIZIONES) -

El incombustible Paul McCartney lo ha vuelto a hacer: subirse a un escenario para deleitar con su música a sus seguidores. Esta vez ha sido en la Grand Central Terminal de Nueva York y le ha servido para presentar Egypt Station, su primer álbum desde 2013.

Y qué mejor que acudir a una estación para hacer honor al título de su nuevo proyecto. El marmoreo lugar no podía ser mejor para que McCartney predicará desde el micrófono con los nuevos mandamientos de Who Cares y Fuh You, dos de sus canciones de su nuevo elepé.

No obstante, gran parte del exclusivo show que organizó en la ciudad que nunca duerme estuvo protagonizado por su época en The Beatles. Y precisamente uno de los momentos más cómicos llegó con Blackbird.

Todo iba bien hasta que, como humano que es, se equivocó. Sin embargo, en lugar de continuar, y hacer como si no hubiera sucedido nada, cortó la actuación para volver a comenzar. Segunda oportunidad y segundo tropiezo con la misma piedra. "Dos veces. Mi productor me dijo que me lo tomara con calma, que me lo pasara bien. Esta canción la he escrito yo", comentó irónicamente.

Pero a la tercera fue la vencida, eso sí, con cierta ayuda de un público que le animó en aquellos puntos donde antes había fallado. Una vez terminó el dichoso tema, cambio de guitarra incluido, transformó su semblante y expresó, serio, que Egypt Station está dedicado a aquellas personas que han sufrido bullying.

Inmediatamente después preguntó al respetable si alguno de los allí congregados lo había sufrido. Y fue en ese momento cuando dos chicas levantaron la mano. "Sabemos quienes sois", espetó el cantante en relación a los acosadores.

Por lo demás, esta fue una velada muy especial en la que el exintegrante de The Beatles contó la compañía de personalidades como la actriz Meryl Streep, Jimmy Fallon, conductor de The Tonight Show y Jon Bon Jovi, entre otros. La próxima cita de McCartney será el 17 de septiembre en Quebec, Canadá, donde comenzará su gira mundial que, entre otros lugares, le llevará al festival Austin City Limits.