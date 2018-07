Apple ficha a Oprah Winfrey

Actualizado 17/06/2018 17:20:33 CET

MADRID, 17 Jun. (EDIZIONES) -

Hace mucho tiempo que Apple dejó de ser simplemente una compañía de ordenadores. Después del éxito que está cosechando Apple Music, la multinacional americana quiere lograr lo mismo con su futura aventura televisiva. Para ello, ha anunciado que acaba de llegar a un acuerdo con Oprah Winfrey.

La compañía anunció el sábado este acuerdo, mediante una nota de prensa, donde ha explicado los detalles de esta negociación. Así pues, Winfrey se ocupará de la producción de "programas originales" y firmará un contrato de varios años para asegurarse el éxito y poder ofrecer calidad a largo plazo.

"Juntos, Winfrey y Apple crearán programas originales para conectarse con audiencias de todo el mundo", dijo la compañía en el comunicado. "Los proyectos de Winfrey se lanzarán como parte de una línea de contenido original de Apple", confirmó.

Todavía no se conocen más detalles sobre la participación de la aclamada presentadora en los shows que producirá, aunque sus seguidores esperan que presente algún programa donde entreviste a los invitados. No obstante, Apple quiso dejar claro en el comunicado que este nuevo acuerdo que ha firmado con Winfrey no afectará al que ella tiene con OWN, la televisión con la que debutó en 2011 y con la que renovó el contrato recientemente.

Sin duda, Apple quiere beneficiarse de los 25 años de experiencia que tiene Winfrey al frente de The Oprah Winfrey Show y de su trayectoria como productora de filmes de Hollywood. De esta forma, el gigante tecnológico se apunta un valioso tanto en su lucha contra Netflix, Hulu y Amazon. Además de la presentadora, Apple ha fichado a otras grandes celebridades como Reese Witherspoon, Steven Spielberg, Octavia Spencer y Kevin Durant. De esta forma, la compañía tecnológica obtuvo una victoria frente a su competencia.