¿Por qué en China no gusta Star Wars?

Star Wars es una de las franquicias más exitosas y taquilleras de todos los tiempos. Sin embargo, pese a su gran séquito de seguidores y los miles de millones de dólares que ha amasado desde sus inicios, Darth Vader, Luke Skywalker, Leia y compañía no logran conquistar al público chino.

Desde el estreno de Star Wars: El despertar de la fuerza en 2015, las sucesivas entregas de la franquicia han cosechado cada vez menos dinero en la taquilla china. De hecho, China solo contribuyó con 64 millones de dólares a los más de mil millones que el filme Rogue One amasó a nivel mundial.

También fue un fiasco Los últimos Jedi, película que amasó más de 1.300 millones de dólares en taquilla pero que en China tan solo aguantó dos semanas en cartelera. El último estreno de la saga ha marcado un nuevo mínimo para la saga galáctica en el país asiático ya que Han Solo, el segundo spin-off de la franquicia apenas recaudó 3 millones de dólares.

El actor y experto en artes marciales chino Donnie Yen, uno de los actores secundarios de Rogue One donde daba vida a un luchador ciego consagrado a proteger el templo jedi, ha intentado explicar por qué Star Wars no ha calado en la cultura china.

"Los espectadores en China no han crecido con la cultura de Star Wars, así que, desafortunadamente nunca funcionó", explicó Yen durante una entrevista para JoBlo. Como bien dice el actor, el primer filme de la saga se estrenó en 1977, un año más tarde de la muerte del líder comunista Mao Zedong, por lo que el país estaba inmerso en una profunda crisis durante la transición maoista.

Yen, uno de los actores más reconocidos en el continente asiático, opina que los cineastas y productores norteamericanos no se han tomado realmente el tiempo suficiente para entender el negocio del cine en China. "Si lo hicieran, no les sorprendería que una franquicia como Star Wars en la era de Disney no haya tenido éxito en China", reflexiona el actor.

"Cuando hablamos de cine americano, nos referimos, en esencia, al género del Western (...) Es la biblia del cine", dice Yen. El principal problema según el actor es que los cineastas chinos han visto y estudiado este tipo de largometrajes, pero, Yen no considera que los realizadores americanos hayan analizado con detenimiento el 'target' asiático. "Por eso, muchos filmes americanos no funcionan allí", sentencia Yen.

Puede que sea precisamente por esta razón por lo que la novena entrega de la franquicia, dirigida por J.J. Abrams y que espera su estreno a finales de 2019, volverá a ser, probablemente, otro fracaso en la taquilla china.