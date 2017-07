Pilar Abel afirma sentir "alivio" ante la exhumación de Dalí y dice que si se confirma la paternidad usaría el apellido

Publicado 19/07/2017 23:14:46 CET

La supuesta hija del pintor asegura que si las pruebas salen negativas seguirá intentándolo: "No contemplo otro escenario"

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Pilar Abel, supuesta hija del pintor Salvador Dalí, ha afirmado este miércoles 19 de julio sentir "alivio" y estar "positiva" y "contenta" ante la exhumación este jueves de cuerpo del artista para obtener muestras de ADN, tras la orden del Juzgado de Primera Instancia 11 de Madrid.

Según ha señalado durante una rueda de prensa celebrada en un hotel de Madrid, si en el juicio del próximo 18 de septiembre se reconoce la relación filial entre Dalí y Abel, la figuerense usará su apellido.

El abogado de Abel, Enrique Blánquez, ha precisado que en el juicio del día 18 de septiembre solo se aclarará si Pilar Abel es hija de Salvador Dalí, mientras que la reclamación legítima de la herencia se abordaría en un juicio posterior. Según ha avanzado, si se confirmase la paternidad, Abel tendría derecho a una cuarta parte de todo el patrimonio que dejó Dalí, lo que incluye derechos de autor y cuadros.

En este sentido, Abel ha señalado que estas cuestiones no le preocupan y que solo quiere saber los resultados. "Primero quieren que me den mi identidad, y luego ya se verá", ha dicho.

Las pruebas que se han presentado son principalmente testimonios "firmados ante notario" de personas que vivían en Portlligat en los años 60 que conocían a Dalí, entre ellos el de su madre. Además, otra de estas personas trabajaba en un colmado y llevaba productos al artista, quien le pagaba un dinero para que le mantuviese "al corriente" de lo que hacía la madre de su supuesta hija.

En este sentido, Abel ha señalado que él sabía de la existencia de su hija y que cuando era pequeña e iba en "cochecito", Dalí le preguntaba cuando encontraba a su madre en la calle: "¿Es mi hija Pilar?". Años después, solo cruzaban "miradas" por la calle y nunca se atrevió a decirle nada. "Es muy violento acercarse a una persona y preguntárselo", ha agregado.

En cuanto a la máscara de yeso de la cara de Dalí, con cabello, piel y bigote, que supuestamente Abel tiene custodiada, ha afirmado que la obtuvo a través de terceras personas.

Abel, que ha alabado la labor de su abogado en este cuarto intento por conocer si Dalí era su padre, un empeño que comenzó en 2007 sin haber tenido oportunidad de conocer los resultados, ha asegurado que si esta vez no son positivos continuará intentando averiguar la verdad. "No contemplo otro escenario", ha dicho. Su abogado ha precisado que lo seguirán intentando si las pruebas no se han hecho "con la garantía suficiente".

EXHUMACIÓN

En cuanto a exhumación del cuerpo de Dalí, el abogado de Abel ha indicado que se va a hacer mañana" y que la fundación ha puesto "todos los medios para que así sea". Tal y como ha indicado, no se va a permitir que se tomen muestras de huesos largos ni huesos del cuerpo excepto los dientes o pelo, de manera que no se produzca un "menoscabo" del cuerpo.

Según ha indicado, los forenses a los que han consultado han señalado que hay un 99 por ciento de posibilidades de que con una pieza dental tenga ADN, a pesar de haber sido embalsamado. El Instituto de Toxicología de Madrid hará las pruebas enviarán los resultados a Madrid y se emitirá un dictamen. Además, también tendrán que hacer un análisis a la madre de Abel, de 87 años, para demostrar la maternidad, un protocolo rutinario para evitar "fraudes".

En cuanto a los costes de la exhumación, para la que habrá que levantar una losa de tonelada y media, que se encuentra en la cúpula de la Fundación Museo Dalí, el abogado ha señalado que si pierde el juicio tendrá que asumirlo, así como los costes de los abogados de la otra parte.

La supuesta hija de Dalí ha señalado que no estará este jueves día 20 en la exhumación del cuerpo de Dalí porque ya vio fotos del funeral que le hicieron "mucho daño". Además, en cuanto a los detractores en este su proceso, ha señalado: "Yo quiero la verdad".